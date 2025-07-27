Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, yaptığı yazılı basın açıklamasında Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde yetersiz kaldığını, mevcut iktidarın ise bu konuda topluma yalnızca vaat sunduğunu belirtti. Alsan, özellikle internet altyapısı, yapay zekâ yatırımları, gençlerin dijital becerileri ve KOBİ'lerin teknolojiye erişimi konularında ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti.



‘Eskişehir’deki yangın dijital yetersizliği de ortaya koydu’



Açıklamasına Eskişehir’deki orman yangınında hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek başlayan İl Başkanı Alsan, yaşanan felaketin dijital sistemlerdeki eksikliklerle büyüdüğünü söyledi:



“Eskişehir’de yaşanan orman yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Unutulmamalıdır ki, eğer Türkiye’nin dijital altyapısı güçlü olsaydı; erken uyarı sistemleri, insansız hava araçlarıyla anlık veri aktarımı, yapay zekâ destekli müdahale koordinasyonu sayesinde bu felaketin boyutu belki de en başından kontrol altına alınabilirdi.”



‘Dijital uçurum derinleşiyor’



Türkiye’nin dijital sıralamalarda dünya ortalamasının oldukça altında kaldığını belirten Alsan, ekonomik ve sosyal olarak da bu teknolojik yetersizliğin etkilerinin hissedildiğini kaydetti.



“Sanayi 4.0 konuşuluyor ama biz hâlâ internet hızında dünya 106.’sıyız. OECD ülkeleri arasında en yavaş internet bizde. Fiber altyapı Güney Kore’nin dörtte biri. Gençlerimiz dijital beceride Avrupa ortalamasının üçte biri kadar bile değil. iPhone bizde iki kat pahalı. KOBİ’lerimizin yüzde 75’i hâlâ e-ticareti bilmiyor. Yapay zekâ hazırlık endeksinde 188 ülke içinde 53. sıradayız. Bu bir muhalefet yorumu değil, bizzat verilerin söylediği gerçektir.”



‘İktidara 5 maddelik dijital yol haritası’



Alsan, Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde acil olarak atması gereken adımları şöyle sıraladı:



Fiber altyapı seferberliği başlatılmalı.



Teknoloji ürünlerinden alınan vergiler azaltılmalı.



STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimi yaygınlaştırılmalı.



KOBİ’lere dijital dönüşüm kiti desteği sağlanmalı.



Bağımsız bir Yapay Zekâ Ajansı kurulmalı.



“Sayın iktidar temsilcileri, artık ‘dijital dönüşüm’ demekle olmuyor. Gençlerin hayalleri, işletmelerin rekabeti, öğretmenlerin eğitimi bekliyor. Her gün internet kesintileriyle uğraşan bir ülke, 21. yüzyılda nasıl yarışacak?”



‘Anahtar Parti’nin dijital vizyonu hazır’



Anahtar Parti’nin dijital gelecek vizyonunun ‘Adil Teknoloji, Üreten Toplum’ ilkesiyle şekillendiğini belirten Alsan, çözüm önerilerini de paylaştı:



İnterneti temel hak olarak tanımlayacağız.



Öğrencilere ücretsiz ve yüksek hızlı internet sağlayacağız.



Yerli teknoloji üreticisine doğrudan devlet desteği sunacağız.



STEM eğitimi alan öğrencilere burs verilecek.



E-ihracat yapan işletmelere özel devlet kredileri açılacak.



Yapay zekâ yatırımı yapan gençlere 10 yıl vergi muafiyeti getirilecek.



Tüm bu süreçleri yönetecek bağımsız bir Yapay Zekâ Ajansı kurulacak.



“Bizim derdimiz sadece eleştirmek değil, çözüm üretmek. Türkiye, dijital ekonomide söz sahibi olacaksa; bu vizyona, bu programa ve bu iradeye ihtiyacı var.”



‘Anahtar bizde, çözüm bizde’



Alsan, açıklamasının sonunda özellikle gençlere, girişimcilere ve öğretmenlere seslenerek, dijital Türkiye’yi birlikte inşa etme çağrısında bulundu:



“Ey gençler! Hayalini kurduğunuz dijital Türkiye’yi birlikte inşa edelim. Ey girişimciler! Ürettiğiniz ürünleri dünyaya birlikte ulaştıralım. Bu ülkenin interneti hızlı, teknolojisi yerli, eğitimi çağdaş olsun istiyorsan, yerin Anahtar Parti’dir. Anahtar sizde. Anahtar bizde. Anahtar, Türkiye’nin dijital geleceğidir!”

Kaynak : PHA