Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve bazı tıbbi amaçlı kenevir türevlerinin eczanelerde satışına olanak tanıyan yasal düzenleme, kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin ilk tepki, bağımlılıkla mücadele yürüten sivil toplum örgütlerinden geldi.



‘Uyuşturucuyu meşrulaştırma adımıdır’



Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu (UMFED) Genel Başkan Yardımcısı Cihat Arutay, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu düzenlemenin Türkiye’nin mücadele ettiği en büyük toplumsal sorunlardan biri olan uyuşturucu bağımlılığını daha da derinleştireceğini savundu.



Arutay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Bağımlılıkla mücadele ederken, şimdi uyuşturucu ‘ilaç’ adı altında yasal hale getiriliyor. Denetim mekanizmalarının zayıf olduğu bir ülkede bu yasa, suistimallere ve bağımlılığın yayılmasına neden olacaktır. Bu bir geri adımdır.”



‘Eczanede satılıyor olması masumiyet anlamına gelmez’



Tıbbi kenevir kullanımına ilişkin savunmaların kamuoyunda farkında olmadan bir meşruiyet algısı oluşturduğuna dikkat çeken Arutay, eczane satışının güvenli dağıtım anlamına gelmediğini vurguladı.



“Eczanede satılan her ürün masum değildir. Adı ister kenevir yağı olsun, ister tıbbi esrar; bizim için bağımlılık her halükârda yıkımdır. Toplumun zihninde uyuşturucunun ‘kontrollü’ olduğu algısını yerleştirmek, özellikle gençler arasında ciddi bir yanılgıya yol açacaktır.”



‘Felaket kaçınılmaz olabilir’ uyarısı



Denetimsiz bir geçişin toplumda telafisi zor sonuçlara yol açabileceğini belirten Arutay, yasa yürürlüğe girmeden önce kapsamlı bir kamu bilgilendirme kampanyası yürütülmesi ve denetim mekanizmalarının sıkılaştırılması gerektiğini ifade etti.



“Bu düzenleme, iyi niyetle hazırlanmış dahi olsa, denetim olmazsa suistimale açık hale gelir. Bağımlılığın yaygınlaştığı bir dönemde, toplumun psikolojik, sosyal ve ekonomik dokusu daha da zedelenir. Felaket kaçınılmaz olabilir.”



‘Bu mücadele son bir bağımlı kalmayana kadar sürecek’



UMFED olarak toplum sağlığı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Arutay, devletin sosyal politikalarında bağımlılıkla mücadeleye daha çok yer vermesi gerektiğini söyledi:



“Bu mücadeleyi son bir bağımlı kalmayana kadar sürdüreceğiz. Hiçbir uyuşturucu maddenin ‘hafif’ veya ‘tıbbi’ adıyla pazarlanmasına sessiz kalmayacağız. Ailelerin, gençlerin, toplumun sesi olmaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA