Sincik ilçesine bağlı köylerin muhtarları, ilçede uzun süredir çözüm bekleyen alt yapı, içme suyu, yol, kilitli parke ve sulama sorunlarına dikkat çekerek, yapılan toplantıların sonuçsuz kaldığını belirtti. 25 Temmuz’da yapılan koordinasyon toplantısına katılmayan 19 köy muhtarı, ortak bir açıklama yaparak sürece dair tepkilerini kamuoyuyla paylaştı.



Muhtar Sayın: ‘Toplantılar sadece dinlemekle kalıyorlar, çözüm yok’



Muhtarlar adına konuşan Serince Köyü Muhtarı Şevket Sayın, her toplantıda dile getirilen taleplerin hiçbir şekilde takip edilmediğini ve verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



‘Sincik ilçesi köy muhtarları olarak, 25 Temmuz 2025 tarihinde yapılan koordinasyon toplantısına, Aksu, Arıkonak, Balkaya, Çamdere, Çat, Çatbahçe, Dilektepe, Eskiköy, Geçitli, Hüseyinli, Karaköse, Narlı, Sakız, Serince, Söğütlübahçe, Şahinbeyler, Şahkolu, Uğurlu ve Yarpuzlu köylerinin muhtarları olarak katılmama kararı aldık. Köylerimizde ciddi sorunlar yaşanıyor. Başta içme suyu, altyapı, yol, kilitli parke ve sulama sorunlarını her toplantıda dile getirdik ama hiçbir gelişme olmadı.’



‘Vekillere ilettik ama geri dönüş yapılmadı’



Açıklamada, daha önce katıldıkları toplantılarda sorunların Adıyaman İl Özel İdaresi yetkililerine ve bölge milletvekillerine bildirildiği ancak herhangi bir geri dönüş ya da çözüm sunulmadığı da vurgulandı. Muhtar Sayın, Sincik’in hâlihazırda çok eski model bir iş makinesiyle idare edildiğini ve bu makinenin de sürekli arızalı olduğunu söyledi.



‘Seçtiğimiz vekiller ilçemize hiçbir hizmet sunmadı. Telefonlarımıza dahi cevap vermediler, halkın arasına girip bir gün derdimizi sormadılar. Oysa biz bu ilçeden Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzde 96 gibi rekor bir oy verdik ve Türkiye şampiyonu ilçeler arasında yer aldık. Bu cezayı hak etmiyoruz, aksine en güzel hizmeti almamız gerekir.’



‘Siyasi toplantılara katılmayacağız’



Açıklamanın sonunda, köylere hizmet gelmediği sürece hiçbir siyasi toplantıya katılmama kararı aldıklarını belirten muhtarlar, ilgili kurum ve kuruluşların bu konuda harekete geçmesini talep etti.



Toplantıya katılmayan muhtarların köyleri şunlardır:



Aksu (Muhtar Yusuf Türk)



Arıkonak (Muhtar Mahmut Yaman)



Balkaya (Muhtar Mehmet Özsozer)



Çamdere (Muhtar Mahmut Günay)



Çat (Muhtar Şükrü Alpaydın)



Çatbahçe (Muhtar Mehmet Delikanlı)



Dilektepe (Muhtar Mehmet Kavlak)



Eskiköy (Muhtar Ramazan Bozat)



Geçitli (Muhtar Murat Arslan)



Hüseyinli (Muhtar İbrahim Bayındır)



Karaköse (Muhtar Turan Temel)



Narlı (Muhtar Abuzer Akdağ)



Sakız (Muhtar Hacı Bayram Gençer)



Serince (Muhtar Şevket Sayın)



Söğütlübahçe (Muhtar Sırrı Akarslan)



Şahinbeyler (Muhtar Mahmut Tolu)



Şahkolu (Muhtar Aziz Güzelaydın)



Uğurlu (Muhtar Osman Yardım)



Yarpuzlu (Muhtar Ahmet Özbek)



Toplam 24 köyden 19’unun muhtarının katılmadığı toplantıya ilişkin olarak yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PHA