Köklü Değişim Dergisi tarafından organize edilen etkinliğin duyurusu, “Gazze ölüyor! Gazze için yürüyoruz” ifadeleriyle yapıldı. 27 Temmuz Pazar günü saat 19.00’da gerçekleştirileceği belirtilen yürüyüşün güzergâhı, AK Parti Genel Merkezi ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında olacak. Etkinlik afişlerinde, katılımcılara “Sözü muhatabına söylemeye var mısın?” çağrısı yapılarak sessiz kalmama çağrısı öne çıkarılıyor.



Gazzeli çocukların görüntüsü dikkat çekti



Etkinlik duyurusunda kullanılan görselde, su ve gıda bekleyen Gazzeli çocukların görüntüsü yer aldı. Bu kareyle birlikte, İsrail'in Gazze’ye yönelik ablukası nedeniyle bölgede yaşanan açlık ve insani kriz vurgulandı. Sosyal medya üzerinden yayılan çağrıda ise “#GazzeAçlıktanÖlüyor” ve “#OrdularGazzeye” etiketleriyle paylaşım yapıldığı görüldü.



Yürüyüşün hedefi: Kararlılık çağrısı



Yürüyüşün organizatörleri, Gazze’deki açlık, kuşatma ve savaş ortamına karşı somut ve doğrudan bir siyasi tepki verilmesi gerektiğini savunuyor. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu süreçte daha etkin adımlar atması talep ediliyor. Afişte kullanılan “Suskunluğun kırılma noktası” alt başlığı da, etkinliğin protesto niteliğinde olacağını ortaya koyuyor.

Kaynak : PHA