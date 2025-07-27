16–23 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılan araştırma, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne bağlı 9 ilde toplam 3.280 katılımcı ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara, kendi illerindeki milletvekillerinin performansları soruldu. Araştırma, milletvekillerinin halkla kurduğu iletişim, çözüm odaklılık, şeffaflık ve görünürlük gibi temel kriterler üzerinden değerlendirildi.



Sahadaki duruşu, halkla teması ve Ankara’daki etkisi belirleyici oldu



Resul Kurt’un anketten elde ettiği başarıda, Adıyaman’daki deprem sonrası süreçte sergilediği aktif rol, merkezi bütçe kaynaklarının kente aktarılmasındaki girişimleri ve vatandaşlarla birebir temas kurma konusundaki çabaları etkili oldu. Kurt, yalnızca Meclis çalışmalarıyla değil, yerelde gerçekleştirdiği ziyaretlerle, istihdamdan altyapıya kadar birçok konuda gösterdiği çaba ile de dikkat çekti.



Özellikle son bir yıl içerisinde, Adıyaman'da TOKİ, sanayi bölgesi, kırsal kalkınma ve gençlik projeleri gibi başlıklarda yürütülen yatırımların takibi, kamuoyunda olumlu bir izlenim yarattı. Adıyaman’ın en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda Ankara nezdinde sürdürdüğü girişimler, seçmen gözünde Kurt’un performansını yukarı taşıdı.



AK Parti’nin bölgedeki parlayan ismi



ORC’nin açıkladığı verilere göre, AK Parti’den listeye giren tek milletvekili olan Resul Kurt, bölgedeki AK Partili seçmen tarafından da en çok beğenilen isim olarak öne çıktı. Listenin diğer sıralarında ise CHP’den Mahmut Tanal (%39,3) ve Sezgin Tanrıkulu (%25,5), MHP’den Sermet Atay (%30,5) ve DEM Parti’den Mehmet Rüştü Türyaki (%24,8) yer aldı.



Bu sonuçlar, AK Parti'nin Güneydoğu Anadolu’daki siyasi iletişimi açısından Resul Kurt’un nasıl bir temsil gücüne sahip olduğunu da ortaya koydu.



Siyasette çözüm odaklı, toplumsal diyalogdan yana bir profil



Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanındaki uzmanlığı ile de bilinen Doç. Dr. Resul Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde işgücü, istihdam, sosyal güvenlik ve emek piyasalarıyla ilgili teknik çalışmalara öncülük ediyor. Aynı zamanda halkla kurduğu samimi diyalogla bilinen Kurt, şeffaflık ve erişilebilirlik ilkelerini ön planda tutmasıyla da öne çıkıyor.



Resul Kurt, geçtiğimiz aylarda başta üniversite öğrencileri ve depremzedeler olmak üzere farklı kesimlerden vatandaşların sorunlarını Meclis gündemine taşımasıyla da takdir toplamıştı. Adıyaman’ın ihtiyaçlarını gündemde tutma gayreti, hem yerel halk hem de uzman çevreler tarafından olumlu yorumlarla karşılandı.



Beğeni sıralamasında beşinci sırada



ORC Araştırma’nın "Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin En Beğenilen Milletvekilleri" başlıklı çalışmasına göre sıralama şu şekilde gerçekleşti:

Mahmut Tanal – CHP Şanlıurfa Milletvekili – %39,3

Sermet Atay – MHP Gaziantep Milletvekili – %30,5

Sezgin Tanrıkulu – CHP Diyarbakır Milletvekili – %25,5

M. Rüştü Türyaki – DEM Parti Batman Milletvekili – %24,8

Resul Kurt – AK Parti Adıyaman Milletvekili – %24,0

Adıyaman halkının teveccühüyle şekillenen bir siyaset



Adıyaman’da uzun yıllardır kamuoyu ile güçlü bir bağ kuran Resul Kurt, bu başarısını halkın teveccühüne borçlu olduğunu ifade ediyor. Kurt, seçim bölgelerinde birebir ziyaretler yaparak vatandaşların taleplerini dinlemeyi ve çözüm üretmeyi temel siyaset anlayışı olarak benimsediğini her fırsatta dile getiriyor.

Kaynak : PHA