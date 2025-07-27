Şampiyonada 8 sporcu ile temsil



21–25 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya katılan kulüp, toplamda 8 sporcu ile mücadele etti. Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Muaythai Milli Takım Antrenörü Serdar Meşen, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, elde edilen başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporcuları tebrik etti.



Şampiyon sporcular ve dereceleri:



Umut Korkmaz – U23 Erkekler 60 kg – 1.lik



Berfin Polat – Alt Genç Bayanlar 48 kg – 1.lik



M. Emin Körede – Yıldız Erkekler 51 kg – 1.lik



Selin Topal – U23 Bayanlar 54 kg – 2.lik



E. Eylül Ekmekçi – Alt Genç Bayanlar 60 kg – 2.lik



Azra Şirin Gülten – Yıldız Bayanlar +63.5 kg – 2.lik



Mehmet Ali Lenger – Yıldız Erkekler 36 kg – 3.lük



Organizasyon komitesi tarafından şampiyon olan sporculara ödül olarak eldiven hediye edildi.



Meşen: ‘Besni adına gurur duyduk’



Turnuvayla ilgili değerlendirmede bulunan Serdar Meşen şu açıklamayı yaptı:



“Adana Ceyhan’da kıran kırana geçen 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerini Anma İller Arası Muaythai Şampiyonasında Besni rüzgârı esti. 22 il ve 620 sporcunun katıldığı bu büyük organizasyonda ilimizi temsilen sekiz sporcumuzla yer aldık. 3 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük alarak çok kıymetli derecelerle döndük. Bu başarı, Besni’nin spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur.”



Teşekkür mesajı



Meşen ayrıca destek sunan kurum ve kişilere teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bu organizasyonda emeği geçen başta Türkiye Muaythai Federasyonu, Adana Valiliği, Ceyhan Kaymakamlığı, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvaya ev sahipliği yapan Doğan Arslan Spor Kulübü Başkanı Doğan Arslan ve Cem Arslanan’a teşekkür ederim. Ayrıca bizlerden desteğini esirgemeyen Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve her zaman yanımızda olan Besni Gençlik İlçe Müdürümüz Metehan Adıgüzel’e şükranlarımı sunuyorum.”

Kaynak : PHA