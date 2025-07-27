Aslan: 'Nerede bir yetim, fakir, fukara varsa ona ulaşmak için yola çıktık'



Açılışta konuşan Genel Başkan Yusuf Aslan, derneğin temel motivasyonunu şu sözlerle özetledi:



“Ak Yol Derneği'nde bugün arkadaşlarla beraber açılışımızı gerçekleştirdik. Biz 50 kişilik bir ekiple bu yola girdik. Daha önce de sivil toplum çalışmalarımız olmuştu. Bu derneği kurmamızın en temel amacı; nerede bir fakir, nerede bir fukara, yetim gureba varsa, onlara yardımcı olmak. Aynı zamanda halkın sorunlarını doğrudan halkın makamlarına iletebilmek için bu yapıyı kurduk.”



6 Şubat depreminin ardından Kahta ve Adıyaman’da yoksulluğun arttığını belirten Aslan, 2024 yılı içerisinde 8 yetim ailenin evinin baştan sona yenilenerek teslim edildiğini, Ramazan ayında 280 yetim çocuğa kırtasiye, kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldığını, Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 4 bin 500 aileye destek ulaştırıldığını açıkladı.



'Halka hizmet, Hakk’a hizmettir'



Yusuf Aslan, konuşmasında sık sık halkın içinde olduklarını vurgulayarak, siyasetten beklentilerin değiştiğine dikkat çekti:



“İki yıldır halkın içindeyiz. Gittiğimiz evlerde vatandaşlarımız bize şunu söylüyor: ‘Yusuf Başkan Allah razı olsun, iki senedir kapımızı çalıyorsun, bizimle gülüp bizimle ağlıyorsun. Ama bu yetmiyor. Biz seçtiklerimizi seçimden seçime değil, her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Biz para istemiyoruz. Sadece insan yerine konmak, değer görmek istiyoruz.’ Bu sözler bizim için çok kıymetli.”



Kadın ve gençlik kolları sahada aktif



Aslan, dernek yapılanmasına dair de bilgi vererek kadın ve gençlik kollarının aktif biçimde sahada çalıştığını, yürütme kurulunun tüm Kahta’yı kapsayacak şekilde genişletileceğini belirtti.



“Ekibimizde memur var, eczacı var, fırıncı var. Ağırlıklı olarak esnaflardan oluşuyor. Kadın kollarımızda eczacı, hemşire, öğretmen ve avukat kadın arkadaşlarımız da aktif biçimde görev yapıyor. Biz bu derneği kurarken halkı ötekileştirmeyen bir anlayışı esas aldık.”



Farklı inanç ve kimliklere temsil: 'Süryani, Alevi, Hristiyan yöneticiler de aramızda'



Ak Yol Derneği’nin toplumsal birlikteliğe verdiği önemi vurgulayan Yusuf Aslan, yönetim kadrosunda farklı inanç ve kimliklerden isimlerin de yer aldığını dile getirdi:



“Biz bu topraklarda yüz yıllardır kardeşçe yaşadık. Şimdi de dernek yönetimimizde bir Alevi, bir Hristiyan, bir Süryani kardeşimiz var. Kahta’da yaşayan her kesimi temsil etmek, herkesi kapsamak istiyoruz. Kürt, Türk, Çerkez, Alevi, Sünni, Süryani ayrımı yapmaksızın tek yumruk olarak yolumuza devam edeceğiz.”



'Kazancımızın yarısı fakir fukaranındır'



Kendi hayat hikâyesinden de örnek veren Aslan, mütevazı bir geçmişten geldiklerini, kazandıklarıyla paylaşmayı ilke edindiklerini söyledi:



“Babam mısır ve kuru biber satarak bizi büyüttü. Biz bu seviyeye yokluktan geldik. Şimdi iki kardeş olarak emlak ve müteahhitlik işleri yapıyoruz. Ama şuna inanıyoruz: Bugün 50 lira kazanmışsak, bunun 25 lirası fakir fukaranın hakkıdır. Bu anlayışla çalışıyoruz.”



'Halkımıza güven vermek istiyoruz'



Yusuf Aslan, sözlerinin sonunda toplumsal güvenin sarsıldığı bir dönemde, halkla samimi ve kalıcı ilişkiler kurmak istediklerini belirterek şunları söyledi:



“İnsanlar artık güvene aç. Biz bu güveni sağlamaya talibiz. Kimseyi kırmadan, dökmeden, şeffaf bir şekilde halka hizmet etmeye çalışacağız. Yapabildiklerimizi yapacağız, yapamadıklarımıza da 'bekleyin' diyerek samimiyetimizi koruyacağız. İnşallah bu tertemiz yolculukta hep birlikte muvaffak oluruz.”

Kaynak : PHA