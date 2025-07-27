Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel ve Gürsu ilçelerinde dün başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını, ancak Gürsu’nun Dışkaya mevkii ve TOKİ yolunda alevlerin yeniden şiddetlendiğini duyurdu. Dört ayrı noktada devam eden yangınla mücadele için ekipler aralıksız çalışıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 26 Temmuz 2025 saat 16.50’de Kestel’in Ağlaşan Mahallesi’nde başlayıp Gürsu’ya yayılan orman yangınına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Gece boyunca Ağlaşan, Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahallelerini etkileyen yangın, 27 Temmuz 2025 sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı

.Ancak, 27 Temmuz saat 11.45 itibarıyla Gürsu’nun Dışkaya mevkii ve TOKİ yolunda alevlerin yeniden şiddetlendiği, toplam dört noktada yangının devam ettiği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ekiplerin ve araçların bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

Belediye, yangınla fedakârca mücadele eden tüm ekiplere teşekkür ederek, devam eden çalışmalarda kolaylıklar diledi.

Vatandaşların resmi uyarıları takip etmesi ve yangın riskine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

https://twitter.com/bursabuyuksehir/status/1949398761123225977