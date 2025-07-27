Bu kapsamda, Adıyaman Belediyesi’ne oyun grubu, açık hava spor (fitness) aletleri ve piknik masalarından oluşan çeşitli donatılar gönderildi.

Çocuklar ve yetişkinler için sosyal yaşam alanlarının yeniden canlandırılmasına yönelik hazırlanan malzemeler, Adıyaman kent merkezinde belirlenen park ve yeşil alanlara yerleştirilmek üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Gönderilen oyun gruplarının özellikle depremden etkilenen çocuklar için moral kaynağı olması; açık hava spor aletleri ve piknik masalarının da vatandaşların sosyal etkileşimini ve fiziksel aktivite imkânlarını artırması hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, kardeşlik hukukuyla yapılan bu anlamlı katkıdan dolayı Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek’e teşekkür edildi. Açıklamada, “Zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, yerel yönetimlerin dayanışması bizlere güç veriyor. Çanakkale Belediyesi’nin gönderdiği destek malzemeleri, kentimizde sosyal yaşamın yeniden canlanmasına önemli katkılar sunacaktır. Sayın Muharrem Erkek nezdinde tüm Çanakkale halkına teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA