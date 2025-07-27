Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Şırnak Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonla toplam piyasa değeri yaklaşık 122,8 milyon TL olan kaçak eşyaya el koydu. Operasyonlarda, sosyal medyada popüler olan “Labubu” peluş oyuncaklar ve beyan dışı tuşlu telefonlar yakalandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 27 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Ekiplerinin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Şırnak Habur Gümrük Kapısı’nda düzenlediği iki operasyonla kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettiğini duyurdu.

SABİHA GÖKÇEN’DE “LABUBU” OYUNCAKLARA EL KONULDU

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen iki yolcuyu takibe aldı.

Yolcuların “gümrüğe tabi eşyam yok” anlamına gelen yeşil hattı kullanarak çıkış yapması üzerine yapılan detaylı aramada, valizlerinde toplam 132 adet “Labubu” adlı dijital karakterden esinlenilmiş peluş oyuncak bulundu.

Piyasa değeri yaklaşık 659 bin TL olan oyuncakların satışa uygunluğu halen Bakanlık tarafından inceleniyor ve ürünlere el konuldu.

HABUR’DA 122 MİLYON LİRALIK KAÇAK TELEFON OPERASYONU

Diğer operasyon ise Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirildi. Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan transit rejimle Türkiye’ye giriş yapan bir tır, Transit Refakat Belgesi ile Habur’a yönlendirildi. Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından başlangıçtan itibaren takip edilen araçta yapılan aramada, beyan edilen 20 bin akıllı telefon yerine 19 bin 919 adet tuşlu telefon taşındığı tespit edildi. Beyan dışı olarak yurtiçinde bırakılmak istenen bu kaçak eşyanın piyasa değeri yaklaşık 122,2 milyon TL olarak hesaplandı. Eşyaya el konulurken, olayla ilgili adli süreç İstanbul Anadolu ve Silopi Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülüyor.

Ticaret Bakanlığı, dürüst ticaret erbabını korumak, haksız rekabeti önlemek ve ülke ekonomisini yasa dışı ticaretten kaynaklanan vergi kayıplarından korumak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında, özellikle çocuklar ve aile yapısını tehdit eden unsurlara karşı toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket edildiği belirtildi. Bakanlık, benzer operasyonların devam edeceğini ifade etti.