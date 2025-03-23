“Başka Bahçelerin İdeolojik Artıkları”

Yücel Bulut, açıklamasında bozkurt işareti yapan bazı grupların ülkücülükle ilgisi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Vazifesini yapan Türk Polisi’nin karşısında ‘başını ülkücünün çekmediği bir kurguda’ BOZKURT işareti yaparak poz verenler, asla ülkücü olmadıkları gibi, iğrenç bir kumpasın ve anarşi çağrısının dolgu malzemesi ve algı yönetim aparatı olan, başka bahçelerin ideolojik artıkları, satılık tiyatroculardır.”

Bulut, bozkurt işaretinin ülkücü hareketin sembolü olduğuna vurgu yaparak, bu işareti kullanarak polis karşısında poz vermenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kaynak : PHA