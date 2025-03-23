“Yargısal Süreçler Denetime Açık Şekilde İlerlemektedir”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararlarının verildiğini belirtti.

Tunç, yargısal süreçlerin hukuk sistemi içerisinde denetime açık bir şekilde ilerlediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir. Hâkimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar.”

“Hukuki Değerlendirmelerin Siyasi Zemine Çekilmesi Yanlıştır”

Bakan Tunç, adli soruşturmaların “siyasi soruşturma” olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını belirtti. Hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesinin kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceğini ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

“Yürütülen adli soruşturmayı bir ‘siyasi soruşturma’ olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder.”

“Yargıya Güven Esastır”

Tunç, hukuk devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak sürecin tüm yönleriyle tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini belirtti. Değerlendirmelerin itidalli bir yaklaşımla ele alınmasının önemini vurgulayan Tunç, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Adalet, yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli eder. Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır.”

Kaynak : PHA