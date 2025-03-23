“Sahur, Gün Boyu Enerjinin Anahtarıdır”

VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğçe Yılmaz, sahur öğününü atlamamanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sahur, gün boyu enerjinizi korumanızı sağlar. Sahurda yumurta, peynir, yoğurt ve süt gibi protein içeren gıdalar tercih edilmelidir çünkü bu tür besinler tokluk süresini uzatır. Ayrıca, tam buğday ekmeği ve yulaf gibi kompleks karbonhidratlar, vücudun enerji ihtiyacını karşılamada yardımcı olur. Ceviz, badem, fındık ve avokado gibi sağlıklı yağlar da enerjiyi destekler. Vücudun susuz kalmaması için sahurda en az iki bardak su içilmelidir. İftardan sahura kadar su tüketiminin dengeli bir şekilde yayılması önemlidir.”

Dyt. Yılmaz, salam, sosis, cips gibi tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmasını tavsiye ederek, bu tür gıdaların hızlıca susamaya neden olabileceğini, şekerli gıdaların ise kan şekerini hızla yükseltip düşürebileceğini belirtti.

“İftara Hafif Besinlerle Başlayın”

İftarın, gün boyu kaybedilen enerjiyi sağlıklı bir şekilde geri kazanmak için önemli bir öğün olduğunu söyleyen Dyt. Yılmaz, şu önerilerde bulundu:

“İftara bir bardak su ile başlanmalı, ardından hafif bir çorba ile mideyi hazırlamak gerekir. Çorbaların fazla unlu, şehriye veya yarma gibi yoğun karbonhidratlı olmamasına dikkat edilmelidir. Ana öğünde kas kaybı yaşamamak adına mutlaka et, tavuk, balık ya da kuru baklagiller gibi bir protein kaynağı bulunmalıdır. Pilav veya makarna yerine tam tahıllı ekmek ya da bulgur gibi daha sağlıklı karbonhidratlar tercih edilmelidir. Sebze yemekleri ve salatalar da sindirimi desteklemek ve vücudun ihtiyacı olan vitaminleri sağlamak açısından sofrada mutlaka yer almalıdır.”

“Meyve Tüketmeyi İhmal Etmeyin”

Ara öğünlerde meyve ve çiğ kavrulmamış kuruyemiş kombinasyonunun sağlıklı bir tercih olduğunu ifade eden Dyt. Yılmaz, şunları söyledi:

“Ramazan ayında meyve tüketimi azalabilir. Bu nedenle bir porsiyon meyve tüketimine özen gösterilmelidir. Haftada iki kez güllaç, sütlaç veya kazandibi gibi sütlü tatlılar da tatlı ihtiyacını karşılamak için tercih edilebilir.”

“Yetersiz Sıvı Tüketimi Yorgunluğa Yol Açabilir”

Ramazan boyunca su tüketiminin genellikle azaldığını belirten Dyt. Yılmaz, günlük ortalama iki litre su içilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle çocukların gün boyunca aktif oldukları için terleme yoluyla ekstra su kaybı yaşayabileceklerini ifade eden Yılmaz, şu önerilerde bulundu:

“Günde bir şişe maden suyu içilebilir. İçine limon ve çok az tuz eklenerek kaybedilen elektrolitler yerine konabilir. Bu önerilere dikkat edilerek, oruç tutan çocuklar ve gençler sağlıklı bir şekilde Ramazan ayını geçirebilir ve gün boyu enerjik hissedebilirler.”

Dyt. Tuğçe Yılmaz, Ramazan ayında oruç tutan çocuklar ve gençlerin sağlıklı bir beslenme düzeniyle enerjilerini koruyabileceklerini belirterek, doğru besin tercihlerinin önemini vurguladı.

Kaynak : PHA