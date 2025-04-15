"Kahramanmaraş’ın tarımsal üretimi ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor"

Önergesinde Kahramanmaraş’ın tarımsal üretim kapasitesine dikkat çeken Dora, tarımın hem bölge hem de ülke ekonomisi açısından vazgeçilmez bir alan olduğunu belirtti. Dora, “Tarımsal üretim Kahramanmaraş’ımızın ekonomisinin temel direklerinden birini teşkil etmekte olup, ilimizin tarımsal üretimiyle ülke ekonomisine sunduğu katkı yadsınamaz” dedi.

“Eksik sigorta ve TARSİM dışında kalan üreticiler endişeli”

Zirai donun Elbistan’da kayısı, Göksun’da elma, Bertiz ve Çağlayancerit’te ise ceviz ve üzüm gibi ürünlerde ciddi kayıplara yol açtığını kaydeden Dora, tarım sigortası kapsamı dışında kalan veya eksik sigortalanmış alanlarda yaşanan kayıpların üreticilerde mali ve psikolojik bir yük oluşturduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı’ya yöneltilen sorular

MHP Milletvekili Dora, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

Kahramanmaraş’ta 2025 yılı Nisan ayında meydana gelen zirai don olayının etkilediği tarım arazilerinin toplam yüz ölçümü ne kadardır? Bu olaydan etkilenen ürünlerin miktarına ilişkin güncel veriler nelerdir?

Zarar tespitine yönelik olarak yürütülen çalışmalar hangi aşamadadır?

Zarar tespitleri sonucunda elde edilen veriler ışığında üreticilerin maddi kayıplarının giderilmesine ve tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik bir çalışma planlanmakta mıdır?

TARSİM kapsamı dışında kalan üreticilerin uğradığı zararların giderilmesine ilişkin özel bir destek programı oluşturulması düşünülmekte midir?

Don olayları gibi doğal afetlerden kaynaklı risklerin en aza indirilmesi amacıyla Kahramanmaraş’taki tarımsal alanlar ve üreticiler için bir eylem planı geliştirilmesi gündemde midir?

“Doğal afetlerin etkisi en aza indirilmeli”

Dora, açıklamasının devamında doğal afetlerin tarımsal üretime olan etkisinin ancak önleyici tedbirler, etkili sigorta sistemleri ve hızlı müdahale planlarıyla azaltılabileceğini vurguladı. Üreticilerin emeğinin korunmasının sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Kaynak : PHA