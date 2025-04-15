“Toplumun sorusu açık: Neden adım atmıyorsunuz?”

Hatimoğulları, barış çağrısının ardından geçen sürede iktidarın adım atmamasını eleştirerek, “Toplum diyor ki: ‘İktidar neden adım atmıyor? Süreç neden hep tek taraflı ilerliyor? Bu bir oyalama mı?’ Yürütme erkine buradan soruyoruz: Tecrit sürerken, yeni antidemokratik uygulamalar devreye girerken biz bu yurttaşlara ne cevap verelim?” ifadelerini kullandı.

“Tecrit sürüyor, kayyumlar görevde, toplumsal barış bu koşullarda sağlanamaz”

Hatimoğulları, demokratikleşme sürecinin önündeki temel engellerden birinin İmralı tecridi olduğunu söyledi. Abdullah Öcalan’ın çalışma ve iletişim hakkının tanınmasının sürecin ilerleyebilmesi için kritik olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, “Barışa giden yol, şeffaf ve toplumsal meşruiyeti olan bir zeminden geçer. Bu da ancak tecridin kaldırılması, Meclis’in devreye girmesi ve güven artırıcı yasal adımlarla mümkündür” dedi.

“ABD ve dünya politikasında istikrarsızlık artıyor”

Konuşmasında uluslararası gelişmelere de değinen Hatimoğulları, ABD’deki gelişmelerin küresel istikrarsızlığı derinleştirdiğini belirtti. “Trump’ın başlattığı ticaret savaşları sadece gümrük tarifeleri değil, aynı zamanda teknoloji ve jeopolitik güç savaşlarıdır” dedi.

“Polis şiddetine ödül veriliyor, cezasızlık cesaretlendiriyor”

Son günlerdeki öğrenci protestolarında yaşanan polis müdahalelerine tepki gösteren Hatimoğulları, “Öğrencileri coplayan, gaz sıkan polislere 10 bin TL ödül verildi. İşkenceye ödül vererek toplumsal barış sağlanamaz. Bu durum Kağızman’da bir yurttaşın sokak ortasında öldürülmesine kadar giden cesaretin arkasındaki cezasızlık politikasıdır” diye konuştu.

“Proje okullardaki öğretmen tasfiyesi kabul edilemez”

Milli Eğitim Bakanlığı’na da çağrıda bulunan Hatimoğulları, proje okullarda görevli öğretmenlere yönelik idari işlemleri eleştirerek, “Atama ve tayin süreçleri siyasi değil, liyakat ve şeffaflık esasına göre yapılmalıdır” dedi.

“Zirai don felaketi sonrası çiftçi için acil destek şart”

Zirai don olaylarının üreticiler üzerinde büyük bir ekonomik kayba yol açtığını belirten Hatimoğulları, “Bazı bölgelerde ürün kaybı yüzde 80’e ulaştı. Tarım Bakanlığı ve hükümet derhal harekete geçmeli, çiftçilerin zararları tazmin edilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Yoksul hanelere kira desteği kanun teklifi verdik”

Hatimoğulları, DEM Parti olarak Meclis’e sundukları bir kanun teklifiyle, geliri yoksulluk sınırının altında olan hanelere her ay asgari ücretin yarısı kadar kira yardımı yapılmasını önerdiklerini duyurdu. “Tüm muhalefet ve yurttaşlarımızdan bu teklife destek bekliyoruz” dedi.

“Barış elçileriyle Türkiye genelinde ev ziyaretleri başlatıyoruz”

Sürece toplumsal destek kazandırmak amacıyla Türkiye genelinde yeni bir kampanya başlattıklarını açıklayan Hatimoğulları, “On binlerce barış gönüllüsü arkadaşımızla ev ziyaretlerine başladık. Ulaşamadığımız yerler için mektup ve çevrim içi toplantılarla halkımıza ulaşacağız” dedi.

“Hasta tutuklular için acil insani adımlar atılmalı”

Hatimoğulları, cezaevlerinde bulunan hasta tutukluların durumuna da dikkat çekerek, “Mahir Polat’ın tahliyesi hepimizi mutlu etti. Ancak onun gibi yüzlerce ağır hasta tutuklu hâlâ cezaevinde. Bu konuda insani ve hukuki adımlar atılmalıdır” çağrısında bulundu.

“CHP’ye uygulanan baskılar kabul edilemez”

DEM Parti Eş Genel Başkanı, iktidarın yargı ve güvenlik mekanizmalarını kullanarak CHP’yi siyaset dışına itmeye çalıştığını belirterek, “Ana muhalefet partisine yönelik baskılar demokrasiyi hedef almaktadır. Muhalefet bu sürece sahip çıkmalı, barış ve çözüme dört elle sarılmalıdır” dedi.

“Kayyum uygulamaları derhal sona ermeli”

Son olarak kayyum politikalarına da değinen Hatimoğulları, “Kayyum atanan belediyelerde halk yararına olan tüm hizmetler durdurulmuştur. Van’da kadınlara özel ulaşımı sağlayan Jin Kart iptal edilmiştir. Halkın seçtiği başkanlar görevlerine iade edilmelidir. Kayyum politikaları son bulmalıdır” diye konuştu.

Kaynak : PHA