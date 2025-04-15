“Bir darbe mekaniği işletiliyor”

Özel, 19 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili aldığı kararla başlayan süreci hatırlatarak, “Bu karar, üniversite senatosunun değil, yönetim kurulunun yetkisiz bir şekilde aldığı bir karardır. Bu adım, seçilmiş bir belediye başkanını görevden uzaklaştırma girişimidir. Bir darbe mekaniği işletiliyor. Bu sadece bir belediye başkanına değil, aynı zamanda cumhurbaşkanı adayımıza yönelik bir darbe girişimidir” ifadelerini kullandı.

“Yargı, darbe mekanizmasının silahı haline getirildi”

CHP lideri, yaşanan sürecin bir bütün olarak planlandığını öne sürerek, “Darbeler sadece tankla, tüfekle yapılmaz. Bugünün sivil darbesinin silahı yargıdır, mühimmatı ise yalan ve iftiradır. Beştepe’de kurulan bu mekanizma, siyasi tasfiye aracı olarak kullanılmak istenmektedir. Siyasi rakipleri saf dışı bırakmak için hukuk dışı yöntemler işletiliyor” dedi.

“Demokrasiyi savunan milyonlara teşekkür ediyorum”

CHP Genel Başkanı, Ekrem İmamoğlu’na yönelik süreçle birlikte Saraçhane’de başlayan halk direnişine dikkat çekerek, “19 Mart’la 26 Mart arasındaki süreçte, İstanbul’u kayyuma teslim etmemek için sokaklara dökülen, demokrasiye sahip çıkan milyonlara teşekkür ediyorum. Onların direnişi, bu girişimi püskürtmüştür. Bu süreçte sadece CHP üyeleri değil, farklı siyasi görüşten yurttaşlar da milli iradeye sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

“Bu sivil darbe girişimi tarihe mahkum olacaktır”

Özel, 19 Mart sonrası yaşananların tarih önünde mahkum olacağını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Her darbenin bir başı vardır. Askeri darbelerin başında generaller varsa, bu sivil darbenin başı da bellidir. Seçimle Cumhurbaşkanı olmuş olabilir, ancak 19 Mart’tan sonra Recep Tayyip Erdoğan, artık bu sivil cuntanın başıdır. Cunta Başkanı unvanını almıştır. Yargıyı siyasi mühimmat haline getirenler, tarih önünde tıpkı 12 Mart, 12 Eylül, 27 Mayıs ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi mahcup olacaktır.”

“Önüne gelene terörist diyenler şimdi söyleyene kızıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve iktidara yönelttiği eleştirilerde çifte standarda da dikkat çeken Özel, “Önüne gelene terörist, hırsız diyenler, şimdi kendilerine karşı eleştiri yapılınca söyleyene kızıyorlar. Biz halkın seçtiği belediye başkanına, halkın iradesine yapılan her türlü müdahaleye karşı duracağız. Kimse bu milleti susturamaz, sandığın iradesini gaspedemez” dedi.

Kaynak : PHA