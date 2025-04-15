“Normal doğum fizyolojik, sezaryen tıbbi zorunlulukla tercih edilen cerrahi bir yöntemdir”

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Normal doğum fizyolojik bir süreçtir. Sezaryen ise ancak tıbbi bir zorunluluk durumunda başvurulması gereken cerrahi bir yöntemdir” ifadelerine yer verildi.

“Türkiye’de sezaryen oranı yüzde 61, DSÖ’nün önerdiği oranın çok üzerinde”

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’de her 100 doğumun 61’inin sezaryen ile gerçekleştiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bu oranın yüzde 10–15 aralığında tutulmasını önerdiği hatırlatılarak, bu durumun hem anne hem de bebek sağlığı açısından önemli olduğu vurgulandı.

“Normal doğumun bilimsel olarak avantajları var”

Açıklamada, normal doğumun anneler için daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve doğum sonrası komplikasyonların azlığı gibi faydalar sağladığı; bebekler açısından ise bağışıklık sistemi gelişimi, solunum problemlerinin daha az görülmesi ve anneyle erken temas gibi avantajlar sunduğu belirtildi.

“Gereksiz sezaryenler doğurganlığı etkiliyor”

Gereksiz sezaryen uygulamalarının kadınların doğurganlık kapasitesi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ve sonraki gebeliklerde çeşitli riskleri artırabileceği uyarısı da açıklamada yer aldı.

“Toplumsal farkındalık oluşturmak hedefleniyor”

Bakanlık, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir.”

Kaynak : PHA