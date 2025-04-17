“Her çocuk Türk milletinin geleceğidir”

Bahçeli açıklamasında, öğrencilerin provoke edilerek sokak gösterilerine yönlendirilmesini eleştirdi ve aileleri uyararak, “Okuyan-okumayan her çocuğumuz çok değerlidir. Onların geleceği Türk milletinin geleceğidir. 12-24 yaş kuşağındaki evlatlarımızın istismar ve israfına göz yummak, istiklalimizi ve istikbalimizi riske atmaktır. Anneler-babalar, CHP’nin kara kampanyasına itibar etmemeli, çocuklarının heba olmasına set çekmelidir” dedi.

“CHP sokak kuytularında ikbal arıyor”

MHP Lideri, CHP yönetimini “sosyal barışı ve siyasi istikrarı hedef alan tahrik kampanyaları yürütmekle” suçladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarının yanı sıra gençleri sokak gösterilerine yönlendiren çağrıları hedef alan Bahçeli, “Sokak kuytularında ikbal arayışına giriştiler. Ayaklanma ve isyan çağrıları subliminal mesajlara iliştirildi. Lise öğrencilerinin okul önlerinde protesto nöbetine sokulması sorumsuzluktur” dedi.

“Kayyum iddiaları yalandır, CHP kendi kendini yiyip bitiriyor”

Bahçeli, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın sosyal medya paylaşımı sonrası ortaya atılan “CHP’ye kayyum atanacak” iddialarına da tepki gösterdi. “CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki spekülatif iddiaları yayanlar, içimize kadar yuvalanmış şeytanlardır. CHP’ye kayyum atanması hem doğru değildir hem de mümkün değildir. Zaten kendi kendini tüketen bir vesayet organizasyonuna dönüşmüş durumdadır” ifadelerini kullandı.

“CHP’li Meclis Başkanvekili ve Katip Üye istifa etmelidir”

Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi süreci nedeniyle çalışmalara ara verilmiş olmasına rağmen, CHP'li Meclis Başkanvekili tarafından Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararıyla ilgili metnin okutulmasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, bu adımı “korsanvari, kötü niyetli ve kabalık” olarak nitelendirerek, “CHP’li Meclis Başkanvekili ve CHP’li Katip Üye derhal istifa etmelidir. Oturdukları makamın ağırlığını taşıyamayacak kadar yetersiz, kifayetsiz ve muhterislerdir” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar var olacaktır”

Açıklamasında Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne yönelik tehditleri de değerlendiren Bahçeli, “Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı lekelemeye, milli kardeşliğimizi linç etmeye çalışanlar hukuken ve siyaseten sorumluluktan kaçamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar var olacaktır. Bu hedefe kast eden kim varsa hem bu dünyada hem Ruzi Mahşer’de hesaplaşmamız kaçınılmazdır” ifadelerine yer verdi.

“Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun”

Bahçeli, sağlık durumu nedeniyle hastanede tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için de geçmiş olsun dileklerini iletti. “Sırrı Bey Allah’ın yardımı, doktorlarımızın desteği ve kendi direnciyle bu zor günleri atlatacaktır. Terörsüz Türkiye hedefinde daha yapacak çok işimiz vardır” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları, siyasette gerilimin yükseldiği bir dönemde Milli Eğitim politikaları, yargı kararları ve muhalefetin söylemleri üzerinden yürüyen tartışmaların odağına oturdu. Gelişmeler kamuoyunda ve Meclis kulislerinde yakından takip edilmeye devam ediyor.

Kaynak : PHA