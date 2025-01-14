PKK’ya Karşı Tavizsiz Durusunu Sürdürdü

Bahçeli, DEM heyetiyle İmralı Adası’nda yapılacak ikinci görüşmeye dair açıklamalarda bulunarak, “PKK’nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur” dedi. Bahçeli, PKK'lı teröristlerin ya silahlarını gömmeleri ya da silahlarıyla teslim olmaları gerektiğini belirterek, “Terörle pazarlık yapılmaz, yalnızca mücadele edilir” ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile Ege Adaları Gerilimi

Yunanistan’ın Ege adalarına füze yerleştirme hazırlıkları hakkında da konuşan Bahçeli, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Türkiye’ye meydan okuma olarak değerlendirdiğini belirtti. Bahçeli, özellikle 12 Ada’nın Türkiye’ye ait olduğunu hatırlatarak, “Türkiye 12 Ada’sız yaşasa bile, 12 Ada’nın Türkiye’siz yaşaması ham bir hayaldir” dedi.

Türk ve Kürt Kardeşliği Mesajı

Bahçeli, Türk ve Kürt halkları arasındaki kardeşliği vurgularken, “Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık, onları hiçbir zaman öteki ve sorun görmedik. Hep birlikte Türk milleti olduğumuzu savunduk” dedi. Ayrıca, PKK'nın Türk-Kürt kardeşliğine zarar vermek isteyen bir terör örgütü olduğuna dikkat çekti.

Terörsüz Türkiye’nin Şafağı Söküyor

Terörle mücadelede Türkiye'nin geldiği noktayı değerlendiren Bahçeli, “Terörsüz Türkiye’nin şafağı sökmüştür. Türkiye’nin huzuru artık kesin bir şekilde tesis edilecektir” şeklinde konuştu. Türkiye’nin terörle mücadelede aldığı mesafeyi öven Bahçeli, terörün sona ermesiyle birlikte bölgesel istikrarın da sağlanacağını söyledi.

Erken Seçim ve Yeni Anayasa Tartışmaları

Erken seçim talepleri ve yeni anayasa hakkında da açıklamalar yapan Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı siyasi istikrar hassasiyetle korunacak ve erken seçim talebine kesinlikle geçit verilmeyecektir” dedi. Bahçeli, CHP'nin erken seçim talebini eleştirerek, “Erken seçim düşü görmek kurt ininde çakal izi aramak kadar abuk sabuk bir halin özetidir” ifadelerini kullandı.

MHP ve Cumhur İttifakı’nın Güvencesi

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nın sözünün eri olduğunu belirterek, “Türk milleti çok konuşup aklına esen sözleri verenlere değil, verdiği sözleri tutup söylediklerini yapanlara güvenmektedir” dedi. Cumhur İttifakı’nın kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Bahçeli, “Zafer sabredenlerin ve inananlarındır” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PHA