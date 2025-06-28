Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlattığı “Terörsüz Türkiye” vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, bu vizyonun milletin huzur ve güvenliği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Önat, toplumun her kesiminden büyük destek gördüğünü ifade etti.

'Terörsüz Türkiye' toplumun vicdanıyla örtüşüyor

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin "Terörsüz Türkiye" vizyonunun, sadece partinin değil, tüm milletin bekası için önemli bir adım olduğunu belirten Önat, “Kırk yılı aşkın süredir milletimizin huzurunu bozan, devletimizin kaynaklarını tüketen terör belasının artık son bulması gerektiğine yönelik toplumsal irade, Sayın Genel Başkanımızın isabetli tespitleriyle örtüşmektedir” dedi.

Türk milliyetçiliğinin çözüm odaklı, ilerlemeci ve modern bir anlayışla şekillendiğini kaydeden Önat, MHP’nin yalnızca bir siyasi parti değil, aynı zamanda milletin tarihinden ve irfanından beslenen bir medeniyet davasının temsilcisi olduğunu söyledi.

“MHP, devlet-millet kaynaşmasının, iç barışın ve toplumsal dayanışmanın teminatı olmuştur. Bugün de bu rolünü büyük bir sorumlulukla sürdürmektedir. Genel Başkanımızın '21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye' ülküsünü gerçekleştirme yolunda attığı her adım, milletimizin geleceğine yön vermektedir.”

MHP'den küresel tehditlere karşı kararlı duruş

Türkiye’nin küresel ölçekte yeni bir kuşatma planıyla karşı karşıya olduğunu belirten Önat, bu tehdidin yalnızca sınır güvenliğiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda iç huzur ve milli birlik üzerinde de etkili olduğunu söyledi. MHP'nin bu tehlikeleri erken fark ettiğini belirten Önat, “Cumhur İttifakı'nın temelinde yatan ruh; içeride terörle, dışarıda ise emperyalist planlarla mücadeleyi esas almaktadır. Bu bağlamda ‘Terörsüz Türkiye’ hamlesi, yalnızca bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda bir medeniyet vizyonudur” ifadelerini kullandı.

Bölgesel buluşmalar Gaziantep’te yapılacak

MHP’nin “Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik” ana temasıyla sürdürdüğü bölgesel buluşmalar kapsamında, 81 ili kapsayacak şekilde 9 bölgede “Terörsüz Türkiye İçin Millî Birlik ve Dayanışma Buluşmaları” gerçekleştirilecek. Önat, Adıyaman’ın da içinde bulunduğu bölgesel toplantının 27 Eylül 2025 Cumartesi günü Gaziantep’te yapılacağını açıkladı.

Toplantıya Adıyaman ile birlikte Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa illerinden katılım sağlanacağını belirten Önat, hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

“Bizler MHP Adıyaman teşkilatı olarak bu toplantıya en güçlü katılımı sağlamak, Adıyamanlı hemşehrilerimizin milli birlik çağrısına öncülük etmek için tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şehit ve gazi derneklerimizden sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımızdan meslek odalarımıza kadar her kesimi bu büyük buluşmaya davet ediyoruz.”

'Devlet-millet el ele, terörsüz Türkiye'ye

Açıklamasının sonunda “Terörsüz Türkiye” hedefinin, yalnızca güvenlik eksenli bir strateji değil, aynı zamanda demokratik gelişim ve toplumsal refah hedefi olduğunu belirten Önat, şu sözlerle çağrısını yineledi:

“Bu hedef; daha güçlü bir demokrasi, daha gelişmiş bir ekonomi ve daha huzurlu bir toplum demektir. Terörsüz Türkiye, çocuklarımızın güvenle yaşayacağı, insan haklarının ve hürriyetlerinin en üst düzeyde korunduğu müreffeh bir Türkiye’nin adıdır. Bu yolda bizler Adıyaman’dan kararlılıkla katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA