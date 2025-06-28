Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Samsat karayolunun 25’nci kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine UMKE, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçlarda sıkışanlar çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde 3 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandığı belirlendi. Sağlık görevlileri tarafından yaralılar kentteki hastanelere götürüldü. Hayatını kaybeden 3 kişi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA