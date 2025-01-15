Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Trakya'da mevsim normallerinin 2-4 derece altında, yurdun kuzey kıyılarında normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.