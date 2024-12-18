Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Sinop ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilirken, kuvvetli uyarları da peş peşe verdi.

İşte Meteoroloji'den gelen o uyarılar...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Sinop, Ordu ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Rize, Artvin ve Ardahan'ın iç kesimlerinde ise yoğun kar yağışı etkili olacak.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA (İGFA)