Instagram, genç kullanıcılarını korumak amacıyla yeni güvenlik önlemleri hayata geçirdi. Uygulama, 16 yaşından küçük kullanıcıların canlı yayın özelliğini kullanmasını yasakladı.

INSTAGRAM’DAN GENÇ KULLANICILARA CANLI YAYIN KISITLAMASI

Meta’dan yapılan açıklamaya göre, bu yaş grubundaki gençlerin Instagram Live’ı kullanabilmesi için ebeveynlerinden izin alması gerekecek.

Ayrıca Meta, Facebook ve Messenger’da 18 yaş altındaki kullanıcılar için güvenlik önlemlerini genişlettiğini duyurdu. Yeni düzenlemelerle birlikte, 16 yaşından küçük kullanıcıların “şüpheli çıplaklık içeren görüntüleri bulanıklaştıran özelliği” devre dışı bırakabilmesi de ebeveyn iznine bağlandı.

Bu adımlarla, sosyal medya platformlarının genç kullanıcılar için daha güvenli bir ortam haline getirilmesi hedeflendi.