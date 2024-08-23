Özellikle "esnek çalışma" modeli üzerinde duran hükümetin, bu değişikliği dört farklı formülle masaya yatırdığı öğrenildi. Mesai saatlerinin kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşürülmesi konuşuluyor.

Kabine Toplantısında Gündem: Esnek Çalışma Modelleri

Esnek çalışma ve mesai saatlerine ilişkin düzenlemeler bir süredir hükümetin gündeminde bulunuyor. Bu hafta sonu Ahlat'ta gerçekleştirilecek Kabine toplantısında da konunun detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Hükümet yetkilileri, esnek çalışma modeline dair dört farklı formül üzerinde çalışıldığını belirtiyor.

"Dört Farklı Çalışma Modeli Üzerinde Duruluyor"

Hükümetin üzerinde çalıştığı dört formül şöyle sıralanıyor:

Uzaktan Çalışma Modeli: Evden veya farklı bir mekandan çalışma imkanı sunarak, çalışanların işlerini ofis dışında sürdürmesini sağlıyor.

Kısmi Çalışma Modeli: Çalışma saatlerini azaltarak, haftanın belirli günlerinde veya belirli saatlerde çalışma imkanı sunuyor.

Değişken Zamanlı Çalışma Modeli: Çalışma saatlerinin esnek bir şekilde ayarlandığı, çalışanların iş-yaşam dengesini koruyabileceği bir model olarak öne çıkıyor.

Akademik Eğitim Amaçlı Çalışma Modeli: Çalışanların akademik çalışmalarına ve eğitimlerine zaman ayırmalarını desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir model.

"Belirli Meslek Gruplarını Kapsayacak"

Esnek çalışma modelinin her meslek grubunu kapsamayacağı ve çağın gereksinimlerine göre uyarlanacağı belirtiliyor. Özellikle dijital alanlarda faaliyet gösteren ve gençlerin daha fazla yer aldığı meslek gruplarının bu kapsamda değerlendirileceği ifade ediliyor. Bu düzenleme ile birlikte, İş Kanunu'nun günümüz şartlarına uygun bir şekilde revize edilmesi amaçlanıyor.

"Kamuda 35, Özel Sektörde 40 Saat Mesai Tartışması"

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, hükümetin üzerinde çalıştığı düzenleme ile kamuda haftalık çalışma süresinin 35 saate, özel sektörde ise 40 saate düşürüleceği yönünde iddialar bulunuyor. Bu değişiklikle birlikte, işçilerin daha kısa çalışma süreleri ile iş-yaşam dengelerini koruyabilecekleri bir model hedefleniyor.

İşverenlerin Tepkisi: "Mesai Kısalması Ücret Sorunu Yaratır"

Özellikle imalat ve hizmet sektöründeki işverenler, mesai saatlerinin kısaltılmasının günlük ücret kavramını gündeme getireceği endişesi taşıyor. Mesai saatlerindeki bu olası düşüşün, üretim ve hizmet sektöründe maliyet artışlarına neden olabileceği ve işverenler tarafından olumsuz karşılandığı ifade ediliyor.

"Türkiye ve Dünyada Mesai Saatlerinde Son Durum"

Mevcut İş Kanunu'na göre Türkiye'de kamuda haftalık çalışma süresi 40 saat, özel sektörde ise 45 saat olarak belirlenmiş durumda. 45 saati aşan her çalışma ise fazla mesai olarak değerlendirilerek yüzde 50 zamlı ücretlendirilmekte. Haftalık çalışma süresi işveren ve işçi arasında farklı şekillerde bölünebilse de, bu süre aşılmamak zorunda.

Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama haftalık çalışma süresi 36.4 saatlerde ve 35 saatlik çalışma süresine doğru gidiyor. ABD ve Almanya’da bu süre 35-40 saat arasında değişirken, İngiltere'de 37.5 saat olarak uygulanıyor. Türkiye’de sendikalar da her platformda ve toplu iş sözleşmelerinde 35 saatlik haftalık çalışma süresini gündeme getiriyor.

Hükümetin İş Kanunu'nda yapmayı planladığı değişiklikler, özellikle esnek çalışma modelleri ve mesai saatlerindeki olası düzenlemelerle çalışma hayatını ciddi şekilde etkileyeceği öngörülüyor. Kamuda ve özel sektörde mesai saatlerinin düşürülmesi, hem çalışanlar hem de işverenler için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Kabine toplantısında alınacak kararlar ve yapılacak resmi açıklamalar merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA