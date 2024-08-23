Kaza, Adıyaman Gölbaşı yolu üzerinde, beton fabrikası önünde meydana geldi. M.D. 'nin kullandığı 02 BG 559 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 02 LA 229 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, M. D.'nin yanında bulunan eşi Y. D. yaralandı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Polis Soruşturma Başlattı

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, yol güvenliğini sağladı ve kazayla ilgili inceleme başlattı. İlk bulgulara göre, kazanın sürücülerin dikkatsizliği ve yol şartlarından kaynaklanabileceği üzerinde duruluyor. Polis, her iki aracın sürücüsünün ifadesine başvururken, olayın net bir şekilde aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

Trafik Güvenliği Uyarısı

Bu tür kazaların sıkça yaşandığı Gölbaşı-Adıyaman yolunda sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiği bir kez daha hatırlatıldı. Yetkililer, sürücülerin hız limitlerine uymalarını, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini ve olası kazaların önüne geçmek için dikkatli olmalarını önemle vurguladı.

Vatandaşlardan Yardım Çağrısı

Kazanın gerçekleştiği noktada sıkça kazaların yaşanması, vatandaşları da endişelendiriyor. Yolun bu bölümünde gerekli önlemlerin alınması ve kazaların önlenmesi için yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, daha fazla trafik güvenliği önlemi alınmasını talep ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA