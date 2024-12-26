Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirdi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, gözlerin çevrildiği faiz kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Kurul, politika faizinin yüzde 50'den yüzde 47,50'ye indirilmesine karar verdi.

Operasyonel çerçevede değişikliğe giderek Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar veren Kurul, para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirdiğinin altını çizdi.