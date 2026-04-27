24. Dönem Adıyaman, 25 ve 26. Dönem İstanbul AK Parti Milletvekili ve DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner, derneğin olağan genel kuruluna ilişkin açıklamalarda bulundu. Metiner, 'Kandil'e çağrımız var bizim... Devlete çağrımız var bizim... Kürtlere sözümüz var bizim... Türklere sözümüz var bizim... Türkiye'ye sözümüz var bizim... Kalıcı barışa, güçlü birliğe ve ebedi kardeşliğe dair sözümüz var bizim' ifadelerini kullandı.

Toplumsal birlik ve kalıcı barış vurgusu yapan Metiner, tüm vatandaşları kurultaya davet ederek, 'Kurultayımıza bekliyoruz' dedi.

DEMBİR-DER Olağan Genel Kurulu, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 13.00-17.00 arasında Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak : PERRE