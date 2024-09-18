CHP'nin ideolojik etkisinin hâlâ güçlü olduğunu belirten Metiner, "Gerçek bir köklü anayasal değişiklik şu an için imkânsız" dedi.

"CHP'nin Zihniyeti Hâlâ Etkin"

Metiner, CHP’nin resmi olarak iktidarda olmamasına rağmen ideolojik ve zihniyet bazında hâlâ etkili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“CHP bedenen iktidarda değil, fakat ruhu ve zihniyetiyle hâlâ iktidarda. 1937'de Anayasaya eklenen ve 6 okla simgelenen ilkeler, anayasal anlamda hâlâ geçerliliğini koruyor. CHP’nin bu ideolojik zaferini küçümsememek gerekir. Öyle ki, en muhalif olanları bile kendine benzetebiliyor.”

Metiner, bu durumun anayasal değişikliklerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini ve gerçek bir reformun şu an için mümkün olmadığını savundu.

Anayasa'nın 4. Maddesi Üzerine Tartışmalar

Anayasa'nın ilk dört maddesi, devletin değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez temel ilkelerini içeriyorHÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun, anayasanın 4. maddesi üzerinde değişiklik yapılması gerektiği yönündeki çıkışı, kamuoyunda geniş yankı buldu. Yapıcıoğlu, bu maddenin, "gelecek nesillerin iradesine ipotek koyduğunu" öne sürerek, demokratik bir anayasa için bu değişikliklerin yapılması gerektiğini savundu.

Mehmet Metiner ise, bu talebi savunarak anayasanın demokratik bir anlayışla yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı. "Değiştirilmesi teklif dahi edilemez" anlayışının anti-demokratik olduğunu belirten Metiner, devletin milli sembollerinin (başkent, bayrak, resmi dil gibi) korunarak diğer hükümlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Metiner şu ifadeleri kullandı: “Anayasanın ilk 3 maddesi, demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla yeniden yazılmalıdır. Bir anayasanın değiştirilemez olması, demokrasiye uygun bir durum değildir.”

AK Parti’den Tepki: "Anayasa'nın 4. Maddesi Tartışma Konusu Değil"

Metiner’in açıklamaları, AK Parti’nin mevcut politikalarıyla örtüşmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDAPAR’ın anayasanın 4. maddesiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili bir tartışmamız yoktur ve bu yöndeki değişiklik taleplerini uygun bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, AK Parti'nin anayasanın temel ilkeleri konusunda değişikliğe sıcak bakmadığını bir kez daha gösterdi. Metiner ise bu tutumu eleştirerek, partinin bazı unsurlarının demokratik reformlara kapalı olduğunu ima etti.

Metiner’den Sitem Dolu Açıklama

Ömer Çelik’in açıklamalarına karşı Mehmet Metiner, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Metiner, AK Parti içindeki bazı kişilerin zamanla ilkelerinden uzaklaştığını vurguladı. Şu ifadeleri kullandı:

“İnsanın ömrünün sonunda onca yıl mücadele ettiği şeye dönüşmesi ne büyük bir trajedidir Rabbim! İnsanın üç günlük dünyada güç sahibi olabilmek veya gücünü koruyabilmek için kendisi olmaktan çıkması ne üzücü bir akıbettir Rabbim!”

Metiner’in bu açıklamaları, özellikle Ömer Çelik’e yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.

CHP ve HÜDAPAR Arasındaki Tartışmalar Büyüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HÜDAPAR’ın anayasanın ilk dört maddesine yönelik itirazlarına sert tepki gösterdi. Özel, HÜDAPAR’ı "bayrağa, İstiklal Marşı'na, Cumhuriyet'e karşı olmakla" suçladı. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, HÜDAPAR’a karşı tavrını netleştirmesi yönünde çağrıda bulundu.

Yapıcıoğlu ise CHP'ye 72 saat süre vererek, anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili CHP’nin geçmiş beyannamelerinden örnekler üzerinden yanıt istedi. Bu süreçte, Metiner, HÜDAPAR'a verdiği desteği yineleyerek özgür tartışmanın demokrasinin temeli olduğunu savundu.

Anayasa Tartışmaları Ne Anlama Geliyor?

Türkiye’de anayasanın değiştirilemez maddeleri üzerindeki tartışmalar, dönem dönem farklı siyasi partiler ve gruplar tarafından gündeme getiriliyor. Özellikle 1924 Anayasası’ndan beri süregelen bu maddeler, devletin temel ilkelerini belirliyor ve herhangi bir değişiklik önerisi, siyaset sahnesinde ciddi gerilimlere neden oluyor. HÜDAPAR’ın bu talebi, bu nedenle hem hükümet kanadında hem de muhalefette geniş bir yankı uyandırdı.

Kaynak : PHA