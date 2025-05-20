Mehmet Metiner’den AK Parti Adıyaman teşkilatına uyarı: ‘Fitne ateşi herkesi yakar’

“Seçimden ders almadık, birbirimize kaybettirdik”

Son günlerde Adıyaman kamuoyuna yansıyan parti içi tartışmalardan büyük üzüntü duyduğunu belirten Metiner, “Anlaşılan o ki Adıyaman’daki seçim sonuçlarından gerekli dersi almış değiliz. Seçimde birbirimize kaybettirdik. Nefislerine yenik düşenler partimize ve davamıza kaybettirdiler” ifadelerini kullandı.

“Fitneyi harlamayın, susmayı öğrenin”

AK Parti camiasında oluşabilecek çatışma algısına karşı uyarıda bulunan Metiner, “AK Parti içinde ihtilaf ve çatışma varmış algısı oluşturacak söz ve davranışlardan herkes sakınmalı. Gün, taraf tutma değil, fitneyi söndürme günüdür” dedi. Tüm teşkilat mensuplarına medya üzerinden karşılıklı açıklama yapmamaları çağrısında bulunan Metiner, “Kendinize gayrı konuşma yasağı koyunuz. Kem sözler bize yakışmaz. Biz birbirimizle anlamlı ve değerliyiz” dedi.

“Yöneticiler cezalandırıcı değil, toparlayıcı olmalı”

Metiner, açıklamasında parti yöneticilerine de doğrudan seslenerek kriz yönetiminde dikkatli olmalarını istedi:

“Lütfen süreci uhuletle ve suhuletle yönetiniz. Cezalandırma yoluna giderek sorunları büyütecek bir yanlış tutum içine girmeyiniz. Öfke anında edilmiş sözleri büyütmeden çözmek yöneticiliktir asıl.”

“Birbirimizi affederek birlikte yola devam edeceğiz”

Paylaşımında sık sık birlik, affetme ve dava şuuruna vurgu yapan Metiner, Kahta örneği üzerinden Adıyaman’ın adının teşkilat disipliniyle özdeşleşmesini istedi. “Doğup büyüdüğüm Kahta ilçemizin adı, AK Partimizi bu anlayışla yücelten bir ilçe olarak anılmayı fazlasıyla hak ediyor” diyen Metiner, tüm teşkilat mensuplarını kişisel öfkelerden arınmaya ve yeniden kenetlenmeye çağırdı.

“Nefsine yenilen değil, öfkesini yenen kazanır”

Paylaşımını, “Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Biz AK Parti ailesiyiz” sözleriyle tamamlayan Metiner, son olarak şu ifadelerle partililere seslendi:

“Bilesiniz ki davasını nefsinin üstünde tutanlar büyürler. Öfkesine yenenler kazanırlar. Unutmayınız ki fitne ateşi herkesi yakar. Biz birbirimizle çekişirsek siyasi gücümüz zail olur. Bunun olmasını dört gözle bekleyenlerin oyunlarını da beklentilerini de başlarına çalmanızı bekliyorum.”

Kaynak : PHA