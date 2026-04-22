Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde bulunan uygulama otellerine yönelik gündeme gelen dönüşüm iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Turizm Meslek Liselerinin uzun yıllardır sektöre nitelikli insan kaynağı kazandıran önemli eğitim kurumları olduğunu belirten Demir, bu yapıların eğitim sistemindeki yerinin korunması gerektiğini ifade etti.

1961 yılından bu yana faaliyet gösteren Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri yaklaşık 65 yıldır turizm sektörüne nitelikli ve uygulama deneyimine sahip insan kaynağı yetiştiren önemli eğitim kurumlarıdır. Bu okulların bünyesinde bulunan uygulama otelleri, öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek hizmet ortamında pratiğe dönüştürdükleri eğitim merkezleri olup okulun eğitim birimi (atölyesi) niteliğindedir.

Uygulama Otelleri Kendi Kaynaklarıyla Ayakta Duruyor

Uygulama otelleri döner sermaye sistemi ile faaliyet göstermekte; elektrik, su, doğalgaz, bakım giderleri ve yasal vergi yükümlülüklerini kendi gelirleriyle karşılayarak kamu bütçelerine ek yük oluşturmadan sürdürülebilir yapı sunmaktadır. Ayrıca öğrenciler bu ortamlarda yaptıkları uygulamalı çalışmalar karşılığında ücret alarak mesleki gelişimlerini destekleyen önemli bir deneyim kazanmaktadır. Lise eğitimi boyunca bu kurumlarda eğitim alan öğrenciler hem meslek öğrenmekte hem de maddi kazanç sağlayarak aile ekonomilerine katkı sağlamaktadır. Bu gelir Döner Sermaye İşletmesi (DÖSE) kapsamında sağlanmakta ve hazineye ayrıca bir yük oluşturmamaktadır.

Dönüşüm İddialarına Tepki

Son zamanlarda Turizm Meslek Liseleri bünyesinde bulunan uygulama otellerinin, asıl kuruluş amacından koparılarak sadece sosyal tesis olarak hizmet vermek üzere ana paydaşlar devre dışı bırakılarak bir çalışma yürütüldüğüne dair haberler yapılmaktadır.

Söz konusu dönüşüme sebep olarak usta öğreticilerin maaşının hazineye yük olarak görülmesi gösterilmektedir. Oysa mesleki eğitimin önemli bir parçası olan ve haftalık 40 saat ek ders karşılığı çalışan usta öğreticilerin maaşlarının büyük kısmı, sayıları 1400’ü bulan turizm sektöründen gelen usta öğreticilerin görev yaptığı uygulama otellerinin yıl sonu gelirlerinden karşılanarak genel bütçeye aktarılmaktadır.

Eğitim Ve Sektör İçin Kritik Yapı

Uygulama otellerinin eğitim sisteminden ayrılması durumunda turizm alanındaki uygulamalı eğitim ciddi şekilde zayıflayacak, bugüne kadar kontenjanları dolu olan ve bulunduğu bölgelerde en çok tercih edilen mesleki eğitim kurumları öğrenciler için cazibesini kaybedecektir. Ayrıca birçok okulun aynı yerleşkede bulunması nedeniyle bu yapıların ayrıştırılması hem teknik hem de maddi açıdan sorunlara yol açacaktır. Bunun yanında turizm sektörü ile yapılan iş birlikleri de uygulama otelleri üzerinden yürütülmektedir.

Eğitim Altyapısının Korunması Gerekiyor

Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde bulunan uygulama otelleri yalnızca bir konaklama tesisi değil, Türkiye’nin turizm sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştiren uygulamalı eğitim merkezleridir. Bu eğitim altyapısının korunması; mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi, turizm sektörünün sürdürülebilir gelişimi ve kamu yatırımlarının amacına uygun değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Haber: Adıyamanlılar Net