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TBMM'deki toplam milletvekili sayısı 593 olarak devam ediyor.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): 15

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HDP): 57

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 266

Bu gelişmelerle birlikte, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 6'ya düştü. Meclis'teki son sandalye dağılımı ise şu şekilde oluştu:

Bağımsız İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz’in AK Parti'ye katılımıyla, partinin Meclis'teki milletvekili sayısı 264'ten 266'ya yükseldi. Aynı şekilde, bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin CHP'ye katılmasıyla, CHP'nin sandalye sayısı 127'den 128'e çıktı.

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