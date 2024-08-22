Bağımsız İstanbul milletvekilleri Ahmet Ersagun Yücel ve Seyithan İzsiz’in AK Parti'ye katılımıyla, partinin Meclis'teki milletvekili sayısı 264'ten 266'ya yükseldi. Aynı şekilde, bağımsız Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin CHP'ye katılmasıyla, CHP'nin sandalye sayısı 127'den 128'e çıktı.
Bu gelişmelerle birlikte, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 6'ya düştü. Meclis'teki son sandalye dağılımı ise şu şekilde oluştu:
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): 266
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 128
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HDP): 57
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 50
İYİ Parti: 32
Saadet Partisi: 20
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): 15
Bağımsız Milletvekilleri: 6
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 4
Yeniden Refah Partisi: 4
Demokrat Parti: 3
Türkiye İşçi Partisi (TİP): 3
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP): 2
Emek Partisi (EMEP): 2
Demokratik Sol Parti (DSP): 1
TBMM'deki toplam milletvekili sayısı 593 olarak devam ediyor.
Kaynak : PHA