2017 yılında dayısını ziyaret etmek amacıyla Çin’e giden Muhammed Furkan Avcı, dayısının sahibi olduğu restoranda Ma Fang ile tanıştı. Bu tesadüfi karşılaşma, ikili arasında yıllarca sürecek bir dostluğun ve sonrasında aşka dönüşen bir ilişkinin temelini attı. Uzun süre boyunca devam eden bu yakınlık, sonunda evlilik kararına dönüştü.

Ma Fang, hayatını paylaşmak üzere seçtiği kişiye kavuşmak için 6 bin kilometrelik bir yolculuk yaparak Adıyaman’a geldi. Türkçe bilmemesine rağmen yüzünden mutluluğu eksik olmayan Ma Fang, Türkiye’yi ve Adıyaman’ı çok sevdiğini ve burada evlenmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Muhammed Furkan Avcı, eşiyle tanışma hikayelerini anlatarak, "Dayımın restoranında karşılaştık ve o an başlayan tanışıklık, zamanla güçlü bir sevgi bağına dönüştü. Aramızdaki bağ giderek kuvvetlendi ve sonunda birbirimizi daha iyi tanıyarak evlenmeye karar verdik. 1 yıl süren nişan döneminden sonra Türkiye’ye gelerek düğünümüzü gerçekleştirdik. Çok mutluyuz," dedi.

Kaynak : PHA