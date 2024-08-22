Güneydoğunun en uç noktası buzul dağına yaptığımız bu tırmanış ile tarihsel olarak yeni bir rekoru yenilemiş olduk! Türkiye’nin en büyük ikinci dağ olan buzul dağı yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe sahip ! İlk tırmanış LUDWİG SPERLİSH tarafından 1931 yılında yapılmıştır! Destekleri bize cesaret veren federasyonun teşvikleriyle yeni yerler keşfetmeye yolculuk sırasında yaşadığımız zorluklarla yeni tecrübeler edindiğimizi belirtmek istiyorum. Muhteşem doğası buzulların yarattığı güzelliklerle aksiyon içinde gerçekleştirdiğimiz bu tırmanış yeni keşifler içinde bize yol olacaktır .

Ülkemizde bir çok faaliyette klüp olarak yer almaya çalışıyoruz! Son yaşadığımız deprem ve sel felaketlerinde ekiplerimizin bu tırmanış ve doğa sporları ile edindiği kazanımlar sayesinde bir çok hayat kurtarmış bu kazanımlarla üyelerimize ve kulübümüze destek açıklaması gelmiş bizlere moral olmuştur! Bu tırmanışların yeni keşiflerin artmasıyla ülkemizin güzelliklerini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz! Bu anlamda bize destek olanlara teşekkür ediyoruz.

Tırmanışa katılan ERCAN MEŞALE şöyle devam etti: zirveye doğru yaptığımız bu yolculuk bir çok şey öğretti bize! Zirveye ulaştığımızda yaşadığımız zorlukları unuttuk! Herkesin bu güzelliği görmesi gerekir! Klübümüzde bize bu anları yaşattığı için teşekkür ediyoruz!

Dağcılık klübü olarak tüm organizasyonlarda yer almaya çalıştıklarını belirterek ülkemizin zirvelerdeki güzelliklerini yansıtmaya devam edeceğini belirten klüp yöneticileri BASIN’ında da bu faaliyetlere ilgisini beklediklerini ifade etti!