Depremin üzerinden 20 ay geçmesine rağmen, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten Doğan, yetkililerin Adıyaman’a karşı duyarsız kaldığını vurguladı.



Doğan, "Çelikhan ilçemizin, Pınarbaşı Beldesi’ndeyiz. Birçok deprem ilinde sorunlar çözülürken Adıyaman'da bu sorunlar çözülmüyor. AKP hükümeti 6 Şubat depreminden sonra bizlere bir vaat verdi. Bir yıl sabredin, bir yılın sonunda eviniz olacak dedi. 39 bin konut sözü verdi. 39.000 konuttan 1.500'ünü teslim edeceğiz dedi. 1500 tanesinin kurası çekilecek dedi. Toplamda şu an 3 bin konuttan söz ediliyor. 39 bin konut nere, 3 bin konut nere. Sözünün üstünden 20 ay geçti. 3000 konutu halka teslim etsen ne olur, etmesen ne olur?" ifadeleriyle hükümetin vaatlerini sorguladı.



"TÜTÜN GELİRİYLE HALK GEÇİNEMİYOR"



Pınarbaşı beldesinin geçim kaynağı olan tütün tarımına da değinen Doğan, "Pınarbaşı beldesinin geçim kaynağı tütün. Bizlerin 3-5 dönüm arazisi var. Bu arazilere tütün ekerek hayatımızı idame ettiriyoruz. Fakat o tütün vatandaşa artık yetmiyor. Tütün geliriyle ne bir kişi çocuğunu üniversiteye gönderebilir, ne de biri çocuğunu evlendirebilir. Bulam'da evimiz ocağımız başımıza yıkıldı. Bizler yetkililere diyoruz ki, 20 aydır bir kazma vurulmaz mı? Bu beldeye 20 ay boyunca bir iş yapılmaz mı?" şeklinde konuştu.



"GÖSTERİŞ İÇİN KEPÇE GETİRİYORLAR 20 AYDIR BEKLETİYORLAR"



Doğan, Pınarbaşı’ndaki yıkımın boyutlarını da dile getirdi: "Çok sorumlu yetkililer, Cami Mahallesi'nde 68 hane, Kaya Mahallesi'nde 75, Hacılar’da 28, Kurudere’de 30, Aktaş’ta 29, Balıkburnu’nda 54, Çamlıyayla’da 1, İnönü’de 10. Toplam 295 hane bu beldede yıkıldı. 20 ay geçti, bir kazma vurmadınız. Buranın kışı soğuktur, çetindir. Bu evsiz, barksız ikinci kış. O yetkililere sesleniyorum; vicdanınız varsa kendi ailenizi bu kent konteynerlerde yaşatın. Konteynerde yaşa, sabah kalk işe git, çocuğunu okula gönder, bakalım gönderebiliyor musun? Umurlarında değil, alay eder gibi sadece bir kepçe gönderilmiş. O kepçede bir gün geliyor, 10 gün kayboluyor. Sırf milleti kandırmak için kepçe gönderiyorsunuz. Ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum: Bulam halkıyla alay edecek insanın aklını karışlarım" dedi.

Editör: Adıyamanlılar Net