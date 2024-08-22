ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın giriş belgeleri, 22 Ağustos 2024 saat 15.15 itibarıyla adayların erişimine sunuldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini gösteren belgeleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

Sınava Giriş İçin Kritik Uyarılar

ÖSYM, sınava katılacak adayları, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacakları konusunda uyardı. Adayların sınav sürecinde mağduriyet yaşamamaları için belgelerini dikkatle incelemeleri ve sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları gerektiği belirtildi.

Sınav Giriş Belgesinde Yer Alması Gereken Bilgiler

Adayların sınav giriş belgelerinde, sınav merkezi, bina ve salon bilgileri ile adayın güncel fotoğrafı bulunacak. Belgede aday fotoğrafının yer alması zorunlu olup, belge üzerinde ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında herhangi bir işaret veya yazı bulunmamalıdır. Adaylar, sınav günü bu belgelerin yazıcıdan alınmış renkli veya siyah-beyaz çıktısını yanlarında bulundurmak zorundadır.

Özel Kimlik Belgeleri Zorunlu

Sınava girecek adayların sınav giriş belgesinin yanı sıra, nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerli pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Sürücü belgesi veya meslek kimlik kartları gibi belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacak.

Nüfus cüzdanında soğuk damga, T.C. Kimlik Numarası ve güncel bir fotoğrafın bulunması gerektiği, pasaportun ise süresi geçerli olmalıdır. Bu şartları taşımayan belgelerle sınava girmeye çalışan adaylar sınava alınmayacak veya sınavları geçersiz sayılacak.

Sınav Günü İçin Öneriler

Sınav günü oluşabilecek yoğunluğu engellemek adına adaylara, çanta veya benzeri eşyalarını sınav binalarına getirmemeleri, sade bir kıyafet giymeleri ve sınavdan en az bir saat önce sınav merkezinde hazır bulunmaları tavsiye edildi. ÖSYM, sınav sırasında gerekli olan kurşun kalem, silgi gibi malzemeleri temin edeceğini belirtti. Adayların sadece şeffaf pet şişede su getirmelerine izin verilecek.

Bu kritik uyarılar doğrultusunda adayların, sınava hazırlıklı ve kurallara uygun şekilde katılmaları büyük önem taşıyor.

Kaynak : PHA