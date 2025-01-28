Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin Milli Eğitim Müdürleri ile Ankara Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Otelinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Bakan Tekin, yapay zekâ destekli "Bakanlık Yönetim Sistemi"nin hayata geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlamadan önce genel değerlendirme yapmak üzere düzenlenen toplantıya, Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci, M. Bilal Macit, birim amirleri ve 81 ilin millî eğitim müdürü katıldı. Bakan Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada Bakanlığın eğitim politikalarını geliştirirken istişare kültürünü çalışmaların merkezine konumlandırdıklarını ifade ederek, "Eğitimde başarı bir aile, bir ekip havası içinde aynı hedefe birlikte yürümekten geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Dönem sonu faaliyet haftasında ülke genelinde yüz binden fazla etkinliğin düzenlendiğini bildiren Bakan Tekin, etkinliklerin planlanmasından dolayı Bakanlık teşkilatına teşekkür etti. Etkinlik haftasının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bir bütün olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Faaliyet haftasının ana çıkış noktası, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile entegre bir biçimde çocuklarımızın haftayı verimli bir şekilde geçirmesi." değerlendirmesinde bulundu.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ SİSTEM HAYATA GEÇİRİLİYOR

Bakan Tekin, yapay zekâ destekli Bakanlık Yönetim Sistemi'nin hayata geçirildiğini belirterek sistemin önümüzdeki günlerde kullanılmaya başlanacağı ve anlık güncel verilerin alınması, yatırım planlarından personel hareketliliğine kadar küçük büyük yatırımlar gibi karar alma süreçlerinde bu sistemden yararlanacaklarını aktardı.

Yakın zamanda birçok mevzuat güncellemesi yapıldığını hatırlatan Bakan Tekin, il müdürlerinin bu konulara ilişkin yakın takipte olmalarını istedi.