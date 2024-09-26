Küçük, bu kesintilerin emeklilerin gelirlerini büyük oranda düşüreceğini ve kayıt dışı çalışmayı artıracağını belirterek, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği konusunda ciddi endişelerini dile getirdi.

Yeni Kesinti: Emeklilerin Gelir Kaybı Büyüyor

Küçük, özellikle çalışan emeklilerin zaten maaşlarından %32 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesildiğini hatırlattı ve yeni eklenen %12,5'lik genel sağlık sigortası primi ile bu yükün daha da artacağını vurguladı. Bu kesintinin, çalışmak zorunda olan emeklilerin maaşlarında ciddi bir kayba yol açacağını ifade eden Küçük, bu kesintilerin emeklilerin ekonomik koşullarını daha da zorlaştıracağını söyledi.

Emekliler, Temmuz ayında yapılan en düşük maaş zammının enflasyon karşısında yetersiz kaldığını ve şimdi bu yeni kesinti ile durumlarının daha da kötüleşeceğini belirtiyor. Hükümetin açıkladığı kesinti planı, emeklilerin gelir seviyesini düşürürken, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı ile mücadelede yetersiz kalıyor​.

Kayıt Dışı Çalışma Tehlikesi

Küçük, mevcut sistemin zaten işverenler tarafından yüksek kesinti oranları nedeniyle eleştirildiğini ve bu yüzden birçok işverenin emeklileri sigortalı çalıştırmaktan kaçındığını belirtti. Bu durumun, emeklileri kayıt dışı çalışmaya zorladığını ifade eden Küçük, “Kayıt dışı çalışan emekli sayısının 1 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor ve bu durum daha da kötüleşebilir” dedi​. Yeni kesintilerin eklenmesi, kayıt dışı çalışmanın yaygınlaşmasını hızlandırabilir ve bu durum, emeklilerin sosyal güvenlik haklarına erişimini tehlikeye atabilir.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ve Kıdem Tazminatı Tartışması

Mehmet Küçük, OVP'de yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)'ne de değinerek, bu sistemin kıdem tazminatını kaldırıp çalışanların maaşlarından kesinti yapılarak bir fon oluşturulmasını öngördüğünü belirtti. Küçük, bu sistemin çalışanların kıdem tazminatına erişimini engelleyebileceğini ve uzun vadede emeklilik güvenliği açısından ciddi sorunlar yaratabileceğini vurguladı​.

Bu sistemde, çalışanlar kıdem tazminatından mahrum kalacak ve maaşlardan yapılan kesintilerle oluşturulacak bir fondan faydalanmak zorunda kalacak. Bu durumun çalışanlar arasında tedirginliğe yol açtığını belirten Küçük, “Kıdem tazminatı gibi önemli bir hak, güvence olmaktan çıkacak” dedi.

Emekliler İçin Ekonomik Zorluklar Derinleşiyor

Küçük, hükümetin bu kesinti planlarının emekliler için ciddi sonuçlar doğuracağını ve mevcut ekonomik krizle birleştiğinde yaşam koşullarını daha da zorlaştıracağını belirtti. Küçük’e göre, bu kesintiler sadece emeklilerin gelirlerini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda emeklilerin iş bulma imkanlarını da kısıtlayarak onları daha güvencesiz çalışmaya itebilir.

Emeklilerin hayat pahalılığı, enflasyon ve diğer ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirten Küçük, “Bu kesintiler, emeklilerin halihazırda zor olan yaşamlarını daha da güçleştirecek” dedi. Ayrıca, kayıt dışı çalışmanın artmasıyla sosyal güvenlik sistemi üzerindeki baskıların da artabileceğini ifade etti​.

Sonuç: Emeklilere Yönelik Düzenlemelerde Dikkatli Olunmalı

Mehmet Küçük’ün yaptığı bu açıklamalar, milyonlarca emekli için gelecek dönemin daha zor geçeceğine işaret ediyor. Hükümetin planladığı kesinti düzenlemelerinin, emeklilerin gelirlerini düşürmesinin yanı sıra kayıt dışı çalışma gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceği ve sosyal güvenlik sistemini zora sokabileceği vurgulanıyor. Emeklilerin, bu tür düzenlemelerin daha da kötüye gitmemesi için hükümetin sosyal güvenlik reformlarına daha dikkatli yaklaşması gerektiği belirtiliyor.

Bu düzenlemeler emekliler arasında büyük endişe yaratırken, çalışan emeklilerin gelecekteki mali güvenliği ve sosyal haklarına yönelik tartışmaların artması bekleniyor.

Kaynak : PHA