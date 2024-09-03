Malatya'da ikamet eden 18-40 yaş aralığında, yeni evlenecek olan ve maddi durumu yeterli olmayan 100 nişanlı çifte Konya Mehir Vakfı ve Konya Diyanet Vakfı şubesi tarafından, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İl Müftülüğünün organizesinde Beyaz eşyadan, halı mobilyaya, ev tekstilinden züccaciyeye kadar çeyiz yardımı yapılacağı bildirildiMALATYA (İGFA) - Yardımdan faydalanmak isteyen nişanlı çiftlere, Malatya Büyükşehir Belediyesi Tek Adımda Çözüm Merkezi (TAÇ)’a 30 Eylül 2024 mesai bitimine kadar başvurabilecekleri ve ayrıntılı bilgileri Büyükşehir Belediyesi’nin 153 numaralı Çağrı Merkezi’nden alabilecekleri bildirildi.

Başvuru sürecinde, evlilik hazırlığında olduğunu belgeleyen çiftlerin, belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Başvurular, önceden belirlenen bir takvim doğrultusunda değerlendirilecek ve uygun bulunan çiftlere çeyiz desteği sağlanacak.

Bu program, gençlerin evlilik hayatlarına daha rahat bir başlangıç yapmalarına katkı sağlarken, aynı zamanda Malatya’da sosyal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu da pekiştireceği öngörülüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu tür sosyal projelerle, şehrin genç nüfusunu desteklemeye ve onların geleceğe umutla bakmalarına katkı sunmaya devam edecek.