Alınan bilgiye göre kaza, dün gece geç saatlerinde ilçeye bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen E.G., idaresindeki 44 AEG 058 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybederek, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu. Otomobil sürücüsü E.G. ve otomobildeki C.Ş.G., H.M.G. ve M.K., yaralandı. Kazayı fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA