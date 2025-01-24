Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 201 bininci konut için pamuk ve kurdele temalı tanıtım filmi hazırladı.

Sosyal medya hesabından tanıtım filmini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizim kurdeleler hep umutla, inançla dokunur, huzura açılan kapılara anahtar olur. Deprem bölgesinde tamamlanan 201 bininci konutumuzun kurdelesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle kesiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bizim kurdeleler hep umutla, inançla dokunur, huzura açılan kapılara anahtar olur.Deprem bölgesinde tamamlanan 2️⃣0️⃣1️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣’inci konutumuzun kurdelesini Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın teşrifleriyle kesiyoruz.????️24 Ocak 2025????14:00????Malatya pic.twitter.com/5tz36EgQJ0— Murat KURUM (@murat_kurum) January 23, 2025

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan filmde Anadolu kültüründe, düğün, doğum, yarış ve varış, diploma kurdelelerinin önemine dikkat çekilerek teslim edilen konutların da aynı kurdele geleneğiyle teslim edildiği anlatıldı.

24 Ocak Cuma (Bugün) Saat 14.00'te gerçekleştirilecek törenin ardından deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 169 bin 171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 bağımsız bölümün teslimi gerçekleştirilmiş olacak. Bu yılın sonunda teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 452 bin 983’e ulaşacak.