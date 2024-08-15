Konuşmasında Filistin halkının yıllardır süregelen mücadelesine ve İsrail'in uyguladığı şiddet politikalarına dikkat çeken Abbas, "Halkım adaletten yoksun bir şekilde milli haklarına sarılarak işgalci İsrail'e karşı mücadele yürütmekte. Allah'ın bu mücadelemizi zaferle taçlandıracağına ve bu belanın son bulacağına inanmaktayız." dedi.

Meclis'te Özel Oturum: Filistin İçin Tek Yürek

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Filistin'e destek amacıyla olağanüstü toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve çeşitli ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Meclis genel kurulunda, Filistin'e destek amacıyla Filistin ve Türk bayraklarının yer aldığı atkılar milletvekillerinin sıralarına bırakıldı. Ayrıca, AK Parti Grup sıralarında, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin fotoğrafı yer aldı. Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı Filistin Özel Oturumu'nda İYİ Parti TBMM grubu sıralarında Filistin, Doğu Türkistan, Azerbaycan ve Irak Türkmen Cephesi bayrakları yer aldı.

Abbas'ın Konuşması: İsrail'in Soykırım Suçu İşlediği Vurgusu

Konuşmasına Filistin'de yaşanan acılardan bahsederek başlayan Abbas, "Mübarek Filistin'den, Kudüs'ten geliyorum. Sizlere büyük acıyı yaşayan halkımın mesajı ile geldim. 1948'den bu yana felaketi yaşayan halkımın mesajı ile geliyorum" dedi. Abbas, İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediğini belirtti ve uluslararası toplumu bu suça karşı sessiz kalmakla eleştirdi.

Abbas, "Allah aşkına soruyorum, her gün İsrail işgal devletinin Gazze'de yaptığı katliama nasıl olur da uluslararası toplum sessiz kalıyor?" diyerek İsrail'e karşı uluslararası tepkinin yetersizliğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

"Gazze Olmadan Bir Filistin Devleti Olamaz"

Abbas, konuşmasının devamında Gazze'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Gazze olmadan bir Filistin devleti de olamaz. Halkımız kırılmayacak ve teslim olmayacak" dedi. Ayrıca, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti ve uluslararası toplumu bu konuda destek olmaya çağırdı.

"Ya Zafer Ya Şehadet"

Konuşmasının sonlarına doğru Abbas, "Gazze'ye gitme kararı aldım; ya zafer ya şehadet" diyerek, Filistin'in bağımsızlık mücadelesine olan bağlılığını bir kez daha vurguladı. Abbas, Filistin liderliğindeki diğer kardeşleriyle birlikte Gazze'ye gitme kararı aldığını belirtti ve bu kararı ne pahasına olursa olsun gerçekleştireceğini ifade etti.

Abbas'ın konuşması, TBMM'deki milletvekilleri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı ve Filistin halkına olan destek bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirildi.

Kaynak : PHA