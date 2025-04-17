TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın, Genel Kurul’da Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararını okutmasını “Anayasa’ya, İçtüzük’e ve teamüllere aykırı” diyerek eleştirdi. Kurtulmuş, Karaca’nın yetki aşımı yaptığını ve işlemin hukuken yok hükmünde olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın, TBMM Genel Kurulunda Anayasa Mahkemesinin (AYM), Gezi Parkı davası hükümlüsü ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay ile ilgili karar hükmünü okutmasına ilişkin, "TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, yazılı açıklamasında, 16 Nisan 2025’teki Genel Kurul’da, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nedeniyle sadece geçmiş olsun dileklerinin sunulması ve oturumun kapanması kararı alındığını anımsattı. Karaca’nın, Kâtip Üye Sibel Suiçmez’e AYM kararını okutarak teamüllere aykırı davrandığını ve Önder’e saygısızlık yaptığını ifade eden Kurtulmuş, İçtüzük’e göre başkanvekillerinin TBMM Başkanı’nın iradesi dışında gündem belirleyemeyeceğini vurgulayarak, “Meclis’in saygınlığını korumak için Karaca ve Suiçmez hakkında Anayasa ve İçtüzük’ten doğan yetkilerimi kullanacağım” ifadelerine yer verdi.