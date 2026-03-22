Enerji Piyasalarında İstikrar ve Güvenlik Mesajı

G7 ülkeleri dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından Orta Doğu'daki güncel duruma ilişkin ortak bir açıklama yayımlandı.

Deniz Rotaları ve Seyrüsefer Güvenliği Vurgusu

Yayımlanan metinde, özellikle Hürmüz Boğazı ve bu bölgeye bağlı kritik su yolları başta olmak üzere, deniz rotalarının ve seyrüsefer güvenliğinin titizlikle korunması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, enerji tedarik zincirlerinin emniyeti ile enerji piyasalarındaki istikrarın muhafaza edilmesinin önemi üzerinde duruldu. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin 11 Mart tarihinde petrol rezervlerini kullanıma açma kararı hatırlatılan açıklamada, "Küresel çapta enerji tedarikinin sağlanmasını desteklemek için gerekli tüm adımları atmaya hazırız" denildi.

Orta Doğu’daki Gerilim ve Misilleme Mesajı

Açıklamanın devamında, İran'ın misilleme saldırılarını durdurmasının beklendiği ve G7 ülkelerinin bu saldırılar karşısında Orta Doğu'daki ortaklarının yanında olduğu belirtildi. Bilindiği üzere, İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri bir operasyon başlatmıştı.

İran ise bu duruma İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin yer aldığı Katar, Birleşik Arap Birliği (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki hedeflere saldırarak karşılık vermişti. Söz konusu askeri hareketlilik sonucunda İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililerin paylaştığı verilere göre, bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini geçmiş durumda.

