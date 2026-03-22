Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da tırmanan yerleşimci şiddeti ve İsrail'in ilhak politikalarına karşı sert bir açıklama yayımlarken; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gerilime ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlıktan Batı Şeria Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki durumun vahametine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Batı Şeria’da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınıyoruz. İsrail’in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözümü aşındırmayı amaçlayan ilhak uygulamalarına ve Filistinlilerin, başta yaşam hakkı olmak üzere, temel haklarını hedef alan yerleşimci terörüne derhal son verilmesi hem uluslararası hukuk hem de bölgenin istikrarı bakımından temel bir gerekliliktir."

Bakan Fidan: "İsrail Barış İstemiyor"

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-ABD-İran hattındaki gerilime dair önemli tespitler paylaştı. Bakan Fidan, İsrail'in savaşı uzatma niyetinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İsrail, ABD üzerinde etkili olmaya çalışacak ve ateşkes veya kısa sürede bir barışa ulaşılmasını engellemek isteyecektir. ABD ve İsrail’in başlangıç pozisyonlarının birbirinden uzaklaştığı yönündeki değerlendirmeler arttı. Bu da savaşın daha uzaması sonucunu doğurabilir. Savaş varken müzakere edilmesi seçeneği pek olası görünmüyor. Ama kısa süreli ateşkes ilan edip, bu süre zarfında müzakereye başlayıp, 'müzakereden sonuç alamazsam tekrar savaşa başlarım' denilmesi ihtimalini de göz önünde bulundurmalıyız. İsrail, 'Savaş mümkün olduğunca uzasın, İran'a daha fazla zarar verelim' gibi bir politika da izleyebilir. Bu yaklaşım karşısında ABD’nin alacağı tutum önem kazanacak. İsrail kendileri için önemli olan askeri ve sanayi hedeflerini ortadan kaldırmadan durdurmayacağı izlenimini veriyor. Suikastler devam ediyor. Bu savaşı İsrail başlattı. Sorun, savaşı bitirmeye yönelik planlar olmaması değil. Sorun İsrail’in barış istememesi. Bu gerçeği her yerde, her fırsatta vurguluyoruz."

"Körfez Ülkeleri Hedef Alınmaktan Rahatsız"

Bölge ülkelerinin İran’ın saldırıları karşısında endişeli olduğunu ifade eden Fidan, "Körfez ülkeleri yoğun saldırı altında bulunuyor. Bu savaşta İran’ın kendilerini neden hedef aldığını sorguluyorlar. 'Bizim bu savaşın çıkışıyla bir ilgimiz yok, o başka bir konu' diyorlar. 'Bize yapılan saldırı haksız bir saldırı ve bu saldırıya karşı cevap vermemiz gerekiyor' diyorlar. Körfez ülkeleri hava sahalarını ve ülkelerindeki üsleri İran’a karşı kullandırmayacaklarını en başta deklare ettiler. 'Biz bu savaşın parçası değiliz' diyorlar. Ayrıca İran’ın askeri üsler dışında sivil altyapıya da ekonomik hedeflere de saldırı yaptığını, bunun kasıtlı olduğunu söylüyorlar" dedi.

AB İle İlişkiler ve Vize Serbestisi

Türkiye'nin AB üyeliği hedefinin sürdüğünü belirten Bakan Fidan, "Avrupa'da bizimle üyelik sürecini yürütecek siyasi bir iradenin ortaya çıkmasını da bekliyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi meseleleri önemli. İlişkilerde belli bir istikrarı koruyoruz, kötüye gitmiyor, daha iyiye de gidebilir. Vize serbestisi konusunda geriye kalan 6 madde üzerinde de ilgili kurumların çalışmaları sürüyor" bilgisini paylaştı.



Haber: ANKARA / TEKHA