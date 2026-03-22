Ülke basınına açıklamalarda bulunan Sözcü Ahmed Musa, İran gazının Irak'a pompalandığını ve mevcut miktarın yaklaşık 5 milyon metreküp seviyesinde olduğunu belirtti. Gaz akışının artarak devam edeceğini ifade eden Musa, bu durumun ulusal enerji sistemini güçlendireceğini ve elektrik santrallerinin çalışma kapasitesini yükselteceğini vurguladı.

"Güney Pars Sahası Saldırıya Uğradı"

Gaz akışındaki kesintinin nedenine değinen Musa, “İran'ın Güney Pars Sahası, bombardımana maruz kalması nedeniyle gaz akışı geçici olarak durdu, bu da elektrik santrallerini olumsuz etkiledi” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki genel elektrik arzına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Musa, durumun 'güven verici' olduğunu, alternatif kaynakların hazır tutulduğunu ve planlı çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



