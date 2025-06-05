Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. 6 Haziran Cuma günü kılınacak bayram namazı, 81 ilde belirlenen saatlerde eda edilecek.BURSA (İGFA) - Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın vakit hesaplamasınqa göre 2025 Kurban Bayramı namazı, 6 Haziran Cuma günü sabahı Türkiye genelinde farklı saatlerde kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il ve ilçeler için namaz vakitlerini namazvakitleri.diyanet.gov.tr adresinde yayımladı.

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Diyanet’in açıklamasına göre, bayram namazı her il ve ilçede sabah namazı vaktinden sonra kılınacak.

Bazı illerdeki bayram namazı vakitleri; İstanbul: 06:08, Ankara: 05:55, İzmir: 06:22, Adana: 05:52, Antalya: 06:11, Bursa: 06:10, Gaziantep: 05:44, Konya: 06:01, Mersin: 05:54, Kahramanmaraş (Afşin): 05:42.

İşte 81 ildeki bayram namazı saatleri:

İl Adı Kurban Bayramı Namaz Saati
Adana 05:52
Adıyaman 05:39
Afyonkarahisar 06:07
Ağrı 05:15
Aksaray 05:54
Amasya 05:41
Ankara 05:55
Antalya 06:11
Ardahan 05:13
Artvin 05:16
Aydın 06:20
Balıkesir 06:16
Bartın 05:53
Batman 05:27
Bayburt 05:25
Bilecik 06:06
Bingöl 05:27
Bitlis 05:22
Bolu 05:58
Burdur 06:11
Bursa 06:10
Çanakkale 06:20
Çankırı 05:50
Çorum 05:45
Denizli 06:15
Diyarbakır 05:30
Düzce 05:59
Edirne 06:16
Elazığ 05:33
Erzincan 05:29
Erzurum 05:21
Eskişehir 06:05
Gaziantep 05:44
Giresun 05:30
Gümüşhane 05:27
Hakkari 05:17
Hatay 05:51
Iğdır 05:10
Isparta 06:09
İstanbul 06:08
İzmir 06:22
Kahramanmaraş 05:44
Karabük 05:53
Karaman 06:00
Kars 05:12
Kastamonu 05:48
Kayseri 05:47
Kilis 05:46
Kırıkkale 05:53
Kırklareli 06:13
Kırşehir 05:52
Kocaeli 06:05
Konya 06:01
Kütahya 06:08
Malatya 05:37
Manisa 06:20
Mardin 05:30
Mersin 05:55
Muğla 06:20
Muş 05:23
Nevşehir 05:51
Niğde 05:52
Ordu 05:32
Osmaniye 05:48
Rize 05:22
Sakarya 06:03
Samsun 05:38
Şanlıurfa 05:38
Siirt 05:24
Sinop 05:40
Şırnak 05:22
Sivas 05:39
Tekirdağ 06:14
Tokat 05:39
Trabzon 05:25
Tunceli 05:30
Uşak 06:12
Van 05:16
Yalova 06:08
Yozgat 05:47
Zonguldak 05:55

Kaynak: İGF