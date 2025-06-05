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Bazı illerdeki bayram namazı vakitleri; İstanbul: 06:08, Ankara: 05:55, İzmir: 06:22, Adana: 05:52, Antalya: 06:11, Bursa: 06:10, Gaziantep: 05:44, Konya: 06:01, Mersin: 05:54, Kahramanmaraş ( Afşin): 05:42.

Diyanet’in açıklamasına göre, bayram namazı her il ve ilçede sabah namazı vaktinden sonra kılınacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il ve ilçeler için namaz vakitlerini namazvakitleri.diyanet.gov.tr adresinde yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı. 6 Haziran Cuma günü kılınacak bayram namazı, 81 ilde belirlenen saatlerde eda edilecek. BURSA (İGFA) - Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın vakit hesaplamasınqa göre 2025 Kurban Bayramı namazı, 6 Haziran Cuma günü sabahı Türkiye genelinde farklı saatlerde kılınacak.

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