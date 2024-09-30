Şimşek, bu tür işletmelerin Dijital Vergi Dairesi'ne şikayet edilmesi gerektiğini belirterek, bu işletmelere 200 bin TL'ye kadar ceza uygulanacağını duyurdu.

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, “Banka ya da kredi kartı ile ödeme kabul etmeyen veya farklı fiyat isteyen işletmelere yönelik cezai işlemler uygulanacak. Vergisini ödemeyen işletmeler bu tür yöntemlerle kayıt dışı ekonomi yaratıyor. Bu tür uygulamalar Gelir İdaresi’ne bildirilmelidir” dedi.

Vatandaşların Şikayeti TÜVTÜRK'e Yöneldi

Şimşek'in bu çağrısının ardından vatandaşlar sosyal medyada TÜVTÜRK'ü şikayet etmeye başladı. Vatandaşlar, araç muayenesinde kredi kartı ile ödeme yaparken 80 TL ekstra ücret talep edildiğini ifade etti. Ancak TÜVTÜRK, daha önce yaptığı bir açıklamada bu ücreti komisyon olarak değil, "hizmet bedeli" olarak nitelendirmişti.

Bu gelişmeyle birlikte, özellikle araç muayenesi gibi yaygın hizmetlerde ek ücret alınması konusunda tartışmalar yeniden alevlenirken, Şimşek'in çağrısının ardından birçok vatandaş bu durumu Dijital Vergi Dairesi'ne şikayet etmeye başladı.

Savunmalar Tepki Çekti

TÜVTÜRK'ün, vatandaşlardan aldığı ek ücret için yaptığı "hizmet bedeli" savunması da kamuoyunda tepkilere neden oldu. Pek çok vatandaş, bu tür ek ücretlerin haksız olduğunu savunarak, yetkililerin duruma el atmasını talep etti.

Bakan Şimşek'in çağrısı, işletmelere yönelik denetimlerin artırılacağını ve kredi kartı ile ödemelerde yapılan bu tür uygulamaların cezalandırılacağını gösteriyor. Vatandaşların artan şikayetleri ile bu konudaki yasal düzenlemelerin daha da sıkılaşması bekleniyor.

Kaynak : PHA