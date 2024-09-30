Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş ve Yunus ekipleri, şahsı gözaltına alarak parktan uzaklaştırdı.

Demokrasi Parkı, Adıyaman'ın en yoğun ve popüler parklarından biri olarak biliniyor. Adıyaman İl Halk Kütüphanesi'ndeki öğrenci yoğunluğu, minibüs duraklarına olan yakınlık ve park içerisinde yer alan Belediye Emekli Lokantası ile Çay Evi nedeniyle park, özellikle aileler, gençler ve emekliler için bir buluşma noktası haline gelmiş durumda. Ayrıca son dönemlerde Emniyet güçlerinin motosiklet kullanımına yönelik aldığı tedbirler sayesinde parkın daha güvenli hale gelmesi, ziyaretçi sayısını artırıyor.

Vatandaşlar, parkta yaşanan bu gibi olayların ardından emniyetin hızlı müdahalesinden memnuniyetlerini dile getirirken, Demokrasi Parkı'nın huzur içinde kullanılabilmesi için benzer tedbirlerin devam etmesi gerektiğini belirttiler.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahısla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA