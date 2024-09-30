Yapılan değişikliklerle, küçük hacimli motosiklet kullanımı için getirilen kısıtlamalar hafifletildi ve sürücülerin yeni haklara sahip olması sağlandı.

"125 cc Motosiklet Kullanma Hakkı"

Yeni düzenlemeye göre, B sınıfı ehliyeti olan sürücüler, artık 125 cc'ye kadar motosiklet kullanma hakkı elde edecek. Bu kapsamda, sürücüler ek bir belge ya da yeni bir sınav gereksinimi olmadan, belirlenen motosiklet sınıfını kullanabilecekler. Ancak, bu motosikletleri kullanabilmek için sürücülere belirli bir direksiyon eğitimi zorunluluğu getiriliyor.

"Harçsız Geçiş İmkanı"

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk'ün açıklamalarına göre, B sınıfı sürücü belgesi sahipleri, harç ödemeden ve ehliyetlerini yenilemeden bu hakka sahip olabilecekler. Sisteme eklenecek bir not ile sürücüler, ticari kullanım dışındaki 125 cc’ye kadar olan motosikletleri rahatça kullanabilecekler.

Bu yeni düzenleme, özellikle şehir içi ulaşımda daha pratik ve çevreci bir çözüm olan motosiklet kullanımını artırmayı hedefliyor. 125 cc motosikletler, küçük hacimleri sayesinde hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de park yeri gibi şehir içi sorunları azaltıyor. Ayrıca, trafik yoğunluğunu da düşürme potansiyeline sahip bu araçlar, özellikle büyük şehirlerde yaygınlaşmaya başlıyor.

"Trafik Güvenliği Öncelikli"

Düzenlemeler sadece sürücülerin hayatını kolaylaştırmayı değil, aynı zamanda trafik güvenliğini artırmayı da hedefliyor. Bu kapsamda, sürücülerin 125 cc motosiklet kullanımına geçişte alacakları direksiyon eğitimi büyük önem taşıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan sürücüler, bu yeni hakka sahip olabilecekler.

Yeni düzenlemelerin, milyonlarca B sınıfı ehliyet sahibinin yaşamını kolaylaştırması bekleniyor. Sürücüler, bu düzenleme sayesinde daha fazla araç seçeneğine sahip olacak ve ehliyetle ilgili süreçler daha hızlı ilerleyecek.

Kaynak : PHA